Was ich mir für dieses Jahr wünsche, ist nicht die große Vision, sondern schlicht: ein Jahr mit einer guten, fleißigen Regierung und einem munteren Bundestag, die beide ihre Tagesaufgaben erledigen und zugleich über den Tag hinaus, über die Vier-Jahres-Periode hinaus denken und handeln!

Und das sind die Schlüsselthemen, um die das öffentliche Nachdenken und Streiten, das Entscheiden und Handeln kreisen sollte.

1. Die zukünftige Gestalt der europäischen Einheit, denn diese ist hochgradig gefährdet durch den Brexit und seine Folgen, den osteuropäischen Eigensinn, die falsche deutsche Dominanz und Uneinigkeiten.

2. Regeln der Fairness und des gerechten Ausgleichs für den globalen Handel, für das Verhältnis Nord–Süd und vor allem Regeln für den entfesselten Finanzkapitalismus.

3. Eine wirklich konsequente Nachhaltigkeitspolitik, also kollektive Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und zur Verhinderung ökologischer Katastrophen.

4. Die Gestaltung der Zukunft der Arbeit, von Vollbeschäftigung in der digitalen Ökonomie, der Zukunft des Sozialstaats und der sozialen Sicherheit in der Digitalisierung.

5. Investition in Bildung, Forschung und Infrastruktur zur Modernisierung Deutschlands und zur Verteidigung seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit.

6. Rente, Miete, Gesundheit, Pflege als Hauptfelder konkreter Politik zur Verbesserung der Lage von Mehrheiten.

7. Die soziale, kulturelle und ethische Bewältigung des technologischen Wandels und des wissenschaftlichen Fortschritts.

8. Ausreichende Finanzierung der öffentlichen Güter (also besonders Bildung, Gesundheit, Kultur, Sicherheit), um deren faire und gerechte Zugänglichkeit für alle zu ermöglichen.

9. Arbeit für mehr Gerechtigkeit in einem Land, in dem 83 Prozent des Volkseinkommens in die obere soziale Hälfte gehen und 17 Prozent in die untere Hälfte. Es geht um die Zukunft des sozialen Friedens in Deutschland.

10. Förderung der Kräfte und Strukturen von Solidarität in einer individualisierten und pluralistisch-widersprüchlichen Gesellschaft, die Solidarität nicht mehr auf selbstverständliche Weise erzeugt, Unterstützung also des ehrenamtlichen Engagements.

11. Und nicht zu vergessen: Deutsche Beiträge zur Befriedung einer unfriedlichen, in blutige Konflikte verstrickten Welt.

Genug Aufgaben? Genug Aufgaben! Sind sie zu kleinkariert, zu wenig utopisch? Sie ernst zu nehmen, sie anzunehmen, wäre der Wechsel der großen Scheine des Utopischen in das Kleingeld realistischer Politik weit über den Tag hinaus.

Der Autor ist SPD-Politiker und war Präsident des Deutschen Bundestags. Dieser Text ist die gekürzte Fassung seiner Rede beim Empfang der Bürgerstiftung Berlin und des Tagesspiegels am 25. Januar 2018.