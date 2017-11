CDU, CSU, FDP und Grüne haben am Samstagnachmittag ihre Gespräche über ein mögliches Jamaika-Bündnis vorübergehend unterbrochen. Nach der Diskussion am Mittag über das besonders strittige Thema Flüchtlinge zogen sie sich zu parteiinternen Beratungen über den Verhandlungsstand zurück, wie übereinstimmend aus Teilnehmerkreisen verlautete. Am späteren Nachmittag soll dann wieder gemeinsam auf Ebene der Parteichefs und Verhandlungsführer getagt werden, um über Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft zu sprechen.

Nach Angaben aus Verhandlungskreisen erwies sich der Familiennachzug für alle Flüchtlingsgruppen als Dreh- und Angelpunkt der Debatte. Die Frage sei zu einem Symbolthema insbesondere für CSU und Grüne geworden, was einen Kompromiss erschwere, hieß es. Die übrigen Streitfragen Obergrenze und sichere Herkunftsstaaten stünden dagegen derzeit nicht mehr so im Fokus.

Die Grünen wollen, dass der zur Zeit ausgesetzte Familiennachzug für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiären Schutz ab März 2018 wie geplant wieder erlaubt wird. Die Union will die Aussetzung dagegen verlängern, insbesondere die CSU fürchtet anderenfalls den Nachzug hunderttausender Menschen.

Das stünde im krassen Widerspruch zum Ziel der Union, die Zuwanderung zu begrenzen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), betonte am Samstag in der "Bild"-Zeitung, CDU und CSU seien geschlossen bei dem Thema.

"Wir haben lange genug gebraucht, um diese gemeinsame Position zu erarbeiten. Nun haben wir sie. Jetzt setzen wir sie natürlich auch durch."

"Familiennachzug an sich findet ja statt in Deutschland", sagte Grosse-Brömer. "Es ist ja nicht so, dass wir keinen Familiennachzug haben." Daher stelle sich die Union "berechtigt die Frage", warum die Familie erst noch kommen müsse, wenn ein Flüchtling mit sogenanntem subsidiärem Schutzstatus möglicherweise "sowieso in wenigen Wochen und Monaten wieder in sein Heimatland zurückkehren kann?"

CSU lehnt Lockerung der Regeln ab

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Christian Schmidt lehnte ebenfalls eine Lockerung der Regeln zum Familiennachzug ab. "Das vereinbarte Regelwerk zwischen CSU und CDU ist die Grundlage für das, was wir verhandeln können", sagte der amtierende Bundeslandwirtschaftsminister, der Mitglied der Jamaika-Sondierungsdelegation der Union ist, der "Passauer Neuen Presse" (Samstagsausgabe). "Die FDP unterstützt diesen Kurs übrigens auch. Ohne Bewegung der Grünen beim Familiennachzug sehe ich keine Chance auf eine Einigung", sagte Schmidt.

Der Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen und FDP-Chefunterhändler bei den Sondierungsgesprächen zum Thema Migration und Flucht, Joachim Stamp, blickte dennoch optimistisch auf die anstehenden Jamaika-Sondierungsgespräche am Wochenende. "Wenn Grüne und CSU sich ein Stück bewegen, könnten wir zu einer umfassenden Lösung für ein neues geordnetes Einwanderungssystem kommen", sagte Stamp dem "Handelsblatt" (Samstagsausgabe). "Die Chance sollte nicht vertan werden", mahnte er.

Wenige zehntausend Familienmitglieder

Die Grünen gehen dagegen von weit geringeren Zahlen aus und rechnen nur mit einigen zehntausend potenziell nachkommenden Familienmitgliedern. Nur wer seine Familie nach Deutschland holen könne, lasse sich gut integrieren, lautet ihr Argument.

Subsidiärer Schutz wird Menschen aus Krisengebieten gewährt, denen kein Asyl oder individueller Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention zuerkannt wird. Dieser etwas eingeschränkte Schutzstatus gilt unter anderem für viele Syrer. Die Aussetzung des Familiennachzugs läuft am 16. März kommenden Jahres automatisch aus. Eine Verlängerung müsste eigens beschlossen werden.

Für alle anerkannten Asylbewerber und Flüchtlinge gemäß der Genfer Konvention gilt der Anspruch auf Familiennachzug weiterhin uneingeschränkt

Nachdem die Verhandler in der Nacht auf Freitag keine Einigung erzielen konnten, werden die Sondierungsgespräche am Wochenende fortgesetzt. Am Sonntagabend soll feststehen, ob CDU, CSU, FDP und Grüne Koalitionsgespräche aufnehmen. Dieser Schritt wäre eine Vorentscheidung für die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Schon in der Nacht auf Freitag hatte es besonders zwischen der CSU und den Grünen Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge gegeben. Die große Koalition hatte den Familiennachzug bei subsidiär Geschützten 2016 für zwei Jahre ausgesetzt. Um dies zu verlängern, müsste im kommenden Jahr ein entsprechendes Gesetz beschlossen werden.

Am Samstagnachmittag gilt es ernst

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte sich zu Beginn der Gespräche optimistisch zu den Chancen einer Einigung bei den bis Sonntagabend verlängerten Jamaika-Sondierungen geäußert. „Es war jetzt genügend Zeit zum Sondieren. Die Menschen in unserem Land erwarten jetzt auch, dass es mal vorwärts geht“, betonte Kauder am Samstag bei seinem Eintreffen zu den Beratungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in der CDU-Parteizentrale in Berlin. Nun müssten die restlichen offenen Fragen ausgeräumt werden. „Und dann glaube ich, dass es auch was werden kann. Ich bin nach wie vor optimistisch.“ Alle Seiten seien überzeugt, „dass am Sonntag jetzt eine Entscheidung fallen muss“. Auf die Frage, ob die von den Grünen kritisierte Einigung zwischen CDU und CSU auf ein Regelwerk für Migration und Zuwanderung der Maßstab der Dinge in den Verhandlungen bleibe, sagte der Fraktionschef: „Wir glauben, dass das ein sehr gutes Regelwerk ist. Und das wollen wir für unser Land auch durchsetzen.“ Zunächst wollten die Unterhändler im Format der Verhandlungsführer plus jeweils ein Experte von jeder Seite über das komplizierte Thema Klima, Energie und Umwelt sprechen.

Steinmeier: "Kein Anlass zu Neuwahldebatten"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Jamaika-Parteien indes ermahnt, ihre Verantwortung ernst zu nehmen und Neuwahlen zu vermeiden. "Es besteht kein Anlass zu panischen Neuwahldebatten", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". Es gebe bei Regierungsverhandlungen "immer Versuche der Parteien, die Preise hochzutreiben". Er erwarte aber, "dass sich alle Seiten ihrer Verantwortung bewusst sind. Und mit dieser Verantwortung umzugehen heißt auch, den Auftrag nicht an die Wähler zurückzugeben".

Er könne sich nicht vorstellen, "dass die verhandelnden Parteien ernsthaft das Risiko von Neuwahlen heraufbeschwören wollen", sagte das Staatsoberhaupt weiter. "Wenn jetzt von den Jamaika-Verhandlern hart um große Fragen wie Migration und Klimaschutz gerungen wird, muss das kein Nachteil für die Demokratie sein", sagte Steinmeier. "Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Themen, die die Öffentlichkeit bewegen, weggedrückt werden." Differenzen müssten ausgetragen werden, daraus dürften aber "weder Unversöhnlichkeit noch Feindseligkeit erwachsen".

Gründe für Unzufriedenheit erforschen

Steinmeier rief angesichts des Erstarkens der AfD die "Traditionsparteien" auf, sehr sorgfältig zu überlegen, wie sie mit den Menschen umgingen, die sie als Wähler verloren hätten, und die Gründe für deren Unzufriedenheit zu erforschen. In dem Ergebnis der Bundestagswahl stecke auch Protest und damit auch eine Erwartung an die Politik. "Eine der vielen Ursachen scheint mir der manifest gewordene Stadt-Land-Unterschied zu sein", sagte er. "Die Politik muss Antworten geben, warum das Leben auf dem Land Perspektive hat, sogar attraktiv ist."

Insgesamt müssten Politik und Parteien Vertrauen zurückgewinnen. Es gehe auch darum, auf das Bedürfnis vieler Menschen nach Übersichtlichkeit einzugehen. "Es geht darum, gemeinsam eine Heimat zu schaffen, in der sich möglichst viele zu Hause fühlen." In der Migrationsdebatte sprach sich Steinmeier für eine offene Auseinandersetzung aus. "Wir werden diese Phase nicht überwinden, solange die Migrationsdebatte moralisches Kampfgebiet bleibt", sagte er. "Die Politik muss jetzt Vorschläge für eine kontrollierte und gesteuerte Zuwanderung entwickeln."

Seehofer will Machtkampf noch nicht austragen

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei erneut zur Einhaltung des vereinbarten Fahrplans in der CSU-Personaldebatte gemahnt. "Solange wir hier über die historisch wichtige Frage reden, ob eine Regierungsbildung möglich ist, beteilige ich mich nicht an Personaldiskussionen, weder vor noch hinter den Kulissen", sagte Seehofer am Samstag am Rande der Jamaika-Sondierungen in Berlin.

Der bayerische Ministerpräsident reagierte damit auf einen "Bild"-Bericht, nach dem die bayrische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner einen Vorstoß plane, den CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2018 per Urwahl bestimmen zu lassen. Sie selbst wolle dann antreten, berichtet das Blatt online ohne Nennung von Quellen. In der CSU tobt ein Machtkampf zwischen Finanzminister Markus Söder und Seehofer. Seehofer verwies am Samstag darauf, dass die CSU-Spitze sich auf ein klares Verfahren geeinigt habe: Solange in Berlin über die Bildung einer Bundesregierung sondiert werde, solle nicht über Personalfragen in der CSU geredet werden. "Ich halte mich daran."

Nach dem Ende der Sondierung will der CSU-Chef zunächst die Gremien informieren und dann auch einen Personalvorschlag für den Parteitag Mitte Dezember machen. Die CSU war zuletzt in Umfragen zur Landtagswahl zurückgefallen und hatte sich von der angestrebten Verteidigung ihrer absoluten Mehrheit in Bayern weit entfernt. Auch die Zustimmungswerte für Seehofer sind erheblich gefallen. (AFP, dpa, Reuters)