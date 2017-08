Nach der Absage eines Rockkonzerts in den Niederlanden ist in der Nähe des Veranstaltungsortes ein mit Gasflaschen beladener Bus mit spanischem Kennzeichen entdeckt worden. Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sagte am Mittwoch, noch sei unklar, ob die beiden Vorgänge miteinander in Verbindung stünden. Der Fahrer des Busses werde von der Polizei befragt. Die Nachrichtenagentur ANP meldete unter Berufung auf die Polizei, das Konzert der kalifornischen Gruppe "The Allah-Las" sei nach einem Hinweis der spanischen Kollegen abgesagt worden.

Nach dem Anschlag von Barcelona war aus ermittlernahen Kreisen bekanntgeworden, dass die mutmaßlichen Attentäter offenbar mehrere größere Anschläge geplant hatten. Dabei sollten demnach Gasflaschen zum Einsatz kommen. (Reuters)