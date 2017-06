Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats hat am Donnerstag in Washington die Anhörung des früheren FBI-Chefs James Comey begonnen. Sie wird mit großer Spannung erwartet. Hintergrund ist zum einen die Affäre um die Entlassung Comeys am 9. Mai, zum anderen die Russland-Affäre. Die Befragung hier im Livestream der New York Times:

„Das ist Ihre Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen.“ Mit diesen Worten wandte sich der republikanische Senator Richard Burr am Donnerstag im Geheimdienstausschuss des US-Senats in seinem Eingangsstatement an den gefeuerten FBI-Chef James Comey, kurz bevor dieser aussagen sollte.

Der demokratische Senator Mark Warner sagte vor Comeys Aussage zu den Russland-Ermittlungen: „Lassen Sie mich das klar stellen: Das ist keine Hexenjagd. Das sind keine Fake News. Es ist die Bemühung, unser Land vor einer neuen Bedrohung zu schützen, die ehrlicherweise nicht so bald verschwinden wird.“ Er bezeichnete die Art und Weise der Entlassung Comeys als schockierend. Nichts und niemand werde verhindern, dass den Vorwürfen auf den Grund gegangen werde, Russland habe eine Rolle bei der US-Präsidentenwahl gespielt.

Comey: "Das waren Lügen"

Ex-FBI-Chef James Comey warf Trump in seiner Aussage persönliche "Diffamierung" vor. Er erklärte, die Äußerungen der Regierung, beim FBI herrsche ein Durcheinander, seien sowohl für ihn als auch das FBI diffamierend. „Dies waren Lügen, schlicht und einfach“, sagte Comey auf eine Frage des Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt, offenbar auch die Russland-Affäre.

Er habe die Gründe für seine Entlassung als „irritierend“ empfunden, erklärte Comey. Er habe immer gewusst, dass der Präsident ihn wegen jeglicher Gründe entlassen könne. Die verschiedenen Begründungen, die Präsident Donald Trump anschließend für seine Entlassung angeführt habe, hätten ihn dann aber „irritiert und zunehmend besorgt“, sagte er. Trump ordnete nach Comeys Darstellung zwar nicht die Einstellung der Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn an. Allerdings habe er Trumps Worte so verstanden, dass das Verfahren eingestellt werden solle, sagt Comey. Er sei "geschockt und regelrecht versteinert" gewesen.



Comey ist von Eingriffen Russlands in US-Wahl überzeugt

Comey sagte, er habe keinen Zweifel daran, dass Russland in die Wahl 2016 eingegriffen habe. Es habe aber keine Wahlfälschung gegeben. Es sei nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob Trump bei den Gesprächen mit ihm versucht habe, die Justiz zu behindern. Trump habe ihn nicht aufgefordert, die Russland-Ermittlungen einzustellen.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe ein Insider erklärt, dass Trump die Darstellung Comeys zurückweise, er, Trump, habe diesen aufgefordert, die Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Trump weise auch die Darstellung zurück, Comey um Loyalität gebeten zu haben, sagte der Insider.

Comey sagte, er sei zum ersten Mal im Sommer 2015 auf mutmaßlich russische Hackingversuche aufmerksam geworden. Die ersten Daten seien zwischen dem Jahresende 2015 und dem Beginn von 2016 gestohlen worden, fügte er hinzu.

Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Der Kreml bestreitet das. Hacker hatten etliche E-Mails von Computern der Demokraten gestohlen, die von der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlich wurden. FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen zwischen Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands gab.

Russische Einflussnahme auf politische Vorgänge in den USA ist nach Einschätzung Comey keine Eintagsfliege. „Sie werden zurückkommen“, sagte er vor dem Geheimdienstausschuss. Es handele sich um eine groß angelegte, strategische Operation. Diese habe zur Wahl 2016 leicht Fahrt aufgenommen. Sie bleibe jedoch nicht auf eine mögliche Beeinflussung der Wahl 2016 beschränkt.

Comey äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zum russischen Botschafter Sergej Kisljak, der sich mit mehreren Beratern Trumps getroffen hatte und in der Russland-Affäre eine Schlüsselrolle hat. Er halte diesen nicht für einen Spion, sagte Comey. Aber die russische Botschaft beschäftige eine Gruppe von Geheimdienstmitarbeitern, derer sich Kisljak bewusst sei.



"Gegen Trump ermittelte das FBI nicht"

Über die Gründe, warum er von den Treffen mit Trump jeweils Memos angefertigt hatte, sagte der ehemalige FBI-Chef: „Ich war aufrichtig besorgt, dass er (US-Präsident Donald Trump) über die Art unserer Treffen lügen würde.“

James Comey ging nach eigenen Worten davon aus, dass Trump Loyalität von ihm wollte. Hintergrund sei ein Abendessen am 27. Januar gewesen, bei dem Trump ihn gefragt habe, ob er FBI-Chef bleiben wolle. Der gesunde Menschenverstand habe ihm gesagt, dass der Präsident dafür eine Gegenleistung haben wolle, sagte Comey vor dem Ausschuss.

Comey bekräftigte, gegen Trump selbst sei während seiner Amtszeit an der Spitze des FBI nicht ermittelt worden.

Trump ordnete nach Comeys Darstellung zwar nicht die Einstellung der Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn an. Allerdings habe er Trumps Worte so verstanden, dass das Verfahren eingestellt werden solle, sagte Comey vor dem Ausschuss. „Ich habe das als Weisung genommen“, sagte Comey. Trump hatte nach Comeys Aufzeichnungen wörtlich gesagt: „Ich hoffe, Sie sehen einen Weg, das fallen zu lassen, von Flynn abzulassen.“ Trumps Republikaner bezweifeln, ob der Ausdruck einer Hoffnung eine klare Aufforderung sein kann. Das Gespräch im Oval Office über Sicherheitsberater Flynn habe Comey nach eigenen Worten fassungslos gemacht. Auch seine Kollegen beim FBI seien schockiert gewesen, dass die Ermittlungen gegen Flynn eingestellt werden sollten, sagte Comey.

Er halte es für wahrscheinlich, dass er wegen der Russland-Ermittlung entlassen wurde, meinte Comey. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Untersuchung des FBI eine Rolle gespielt habe, sagte er: „Ja, denn ich habe gehört, wie der Präsident das gesagt hat.“ Er wisse es nicht sicher, nehme Trump aber beim Wort. Der Präsident habe gesagt, dass es mit der Ermittlung in der Russland-Affäre zu tun gehabt habe.

Das FBI ermittelt zu Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands. Trump hatte für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe angegeben und dann später in einem Interview gesagt, er habe „diese Russland-Sache“ im Kopf gehabt.

Zu einem früheren Tweet von Donald Trump nach der Entlassung Comeys, in dem der Präsident schrieb, Comey solle hoffen, es gebe keine Aufzeichnungen, sagte der Ex-FBI-Chef: „Ich habe den Tweet über die Aufzeichnungen gesehen. Herrgott, ich hoffe, es gibt Aufzeichnungen.“

Gesprächsnotizen an Medien weitergeleitet

Der gefeuerte FBI-Chef gab zu, dass er hinter der Enthüllung eines Memos über ein Gespräch zwischen ihm und US-Präsident Donald Trump steht. Er habe einen Freund gebeten, seine Gesprächsnotiz an einen Journalisten weiterzugeben, sagte Comey vor dem Ausschuss. Er habe damit erreichen wollen, dass in der Russland-Untersuchung ein Sonderermittler eingesetzt werde. Ein Reporter der „New York Times“ hatte am 17. Mai über dieses Memo berichtet. Comey hatte darin notiert, dass Trump ihm um die Einstellung der Ermittlung gegen den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe.

Comeys Anhörung wurde live von mehreren großen US-Fernsehsendern übertragen. Der öffentliche Teil von Comeys Anhörung soll drei Stunden dauern. Danach soll die Sitzung hinter verschlossenen Türen fortgesetzt werden. (dpa Reuters)