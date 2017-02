Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Witali Tschurkin, ist überraschend gestorben. Tschurkin sei am Montag in New York gestorben, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Angaben zur Todesursache des 64-Jährigen machte das Ministerium nicht. (AFP)

Weiteres in Kürze.