Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hat seine Rücktrittserklärung widerrufen. Hariri kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung an, an der Spitze der Regierung bleiben zu wollen. Seine überraschende Demission vor einem Monat hatte das Land in eine politische Krise gestürzt. (AFP)