Merkel: Ich habe getan, was ich konnte

Angela Merkel hat sich jetzt im ARD-Interview zum ersten Mal zu den geplatzten Sondierungsgesprächen geäußert. Auch bei ihr herrscht die Grundhaltung vor: Das hätte eigentlich etwas werden können. Direkt nach dem Verhalten der FDP gefragt, sagt sie: "Ich will das nicht bewerten, nach meiner Wahrnehmung waren wir auf der Zielgeraden." Die Kanzlerin räumt zugleich ein, "der Wahrheit halber" müssen man sagen, dass es schon am Sonntagmorgen seitens der Liberalen Anzeichen dafür gegeben habe, dass Jamaika scheitern würde. Grundsätzlich aber bleibt Merkel dabei: "Eine Einigung wäre in der Sache möglich gewesen."



Merkel gibt sich auch im Nachhinein kooperativ und in keinster Weise bereit, irgendein schlechtes Wort zu finden. "Ich habe sehr gern mit der FDP gesprochen und ich habe eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Grünen gehabt", betont sie. Im Blick auf die Grünen sagt Merkel außerdem: "Da hat sich Vertrauen aufgebaut. Auch ich habe viel gelernt und auch Positives erlebt." Bei diesen Sondierungsgesprächen habe man "praktisch Koaliationsverhandlungen" geführt, die Gesprächen seien sehr "in die Tiefe" gegangen.



"Ich habe getan, was ich konnte", sagt die Kanzlerin. Auch das Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier sei "sehr gut" gewesen: "Jetzt hat der Bundespräsident das Heft des Handels in der Hand." Klar wird, die Kanzlerin hört jetzt noch lange nicht auf: "Sie sehen eine Frau, die Verantwortung trägt und bereit ist, sie auch weiter zu übernehmen."



Im Falle von Neuwahlen stünde die CDU-Vorsitzende noch einmal als Kanzlerkandidatin zur Verfügung. "Also ja", sagte sie in der ARD-Sendung "Brennpunkt" auf die Frage, ob sie dazu bereit sei. Die Kanzlerin bekräftigte ihre Skepsis gegenüber einer Minderheitsregierung: "Ich glaube, dass dann Neuwahlender bessere Weg wären", sagte sie.