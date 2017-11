Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sein Bedauern über das Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Deutschland ausgedrückt. "Es ist nicht in unserem Interesse, dass sich das anspannt", sagte er am Montag im Elysée-Palast in Paris zur Lage in Deutschland. Macron hat ein enges Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die beiden Politiker waren zuletzt auf der Klimakonferenz in Bonn am vergangenen Mittwoch gemeinsam aufgetreten. (AFP)