Die mit Spannung erwartete Kongress-Abstimmung über massive Änderungen an der Gesundheitsreform von Ex-US-Präsident Barack Obama ist offenbar verschoben worden. Die Senatoren wurden einem hochrangigen Berater zufolge darüber informiert, dass das Repräsentantenhaus über das Vorhaben nicht vor Montag abstimmen werde. Ursprünglich war die Abstimmung für Donnerstag vorgesehen, doch die für eine Verabschiedung notwendige Stimmenzahl kam nicht zustande.

Ein anderer Berater sagte, das Repräsentantenhaus könnte noch versuchen, Freitag sehr früh ein Votum abzuhalten. Die US-Republikaner von Präsident Donald Trump wollten noch am Donnerstagabend über das weitere Vorgehen beraten. Es ist Trumps erster bedeutender Gesetzgebungsprozess nach der Amtsübernahme.



CNN berichtete unterdessen unter Berufung auf Präsidialamtskreise, die Abstimmung sei auf Freitagmorgen verschoben worden, damit sie nicht mitten in der Nacht stattfinden müsse. Ein Präsidialamtssprecher sagte dem Sender MSNBC, Trumps Regierung sei optimistisch, letztlich genügend Stimmen für das Gesetzesvorhaben zusammenzubekommen. Die Rücknahme der sogenannten „Obamacare“ ist das erste große Gesetzesvorhaben Trumps, das aber auch Mitglieder seinen eigenen republikanischen Partei kritisieren. Gemäßigte Abgeordnete lehnen die geplanten Einschnitte ab, erzkonservativen gehen sie nicht weit genug. An den Märkten gilt das Gesetz als Test, ob Trump seinen versprochenen Umbau des Staates - insbesondere die große Steuerreform - umsetzen kann. (Reuters)