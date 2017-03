Der am Pariser Flughafen Orly getötete Attentäter ist den Behörden Polizeikreisen zufolge als muslimischer Extremist bekannt gewesen. Er habe auf den Beobachtungslisten gestanden, hieß es am Samstag in den Kreisen. Bei dem Mann handele es sich um dieselbe Person, die zuvor im Norden von Paris bei einer Straßenkontrolle auf Beamte geschossen habe. Aus Sicht der Ermittler besteht der Verdacht eines terroristischen Hintergrunds. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich, wie die Behörde mitteilte.



Der Mann war am Samstag am Pariser Flughafen Orly erschossen worden. Er habe zuvor versucht, einem Soldaten die Waffe zu entreißen, dies aber nicht geschafft, sagte eine Sprecherin der französischen Nationalpolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete dagegen unter Berufung auf das Innenministerium, dass der Mann die Waffe entwendet habe und in ein Geschäft geflüchtet sei, wo er dann niedergeschossen worden sei.

Laut Polizeikreisen habe der Mann zuvor in Stains nördlich von Paris während einer Polizeikontrolle auf Polizisten geschossen. Dabei sei ein Ordnungshüter leicht verletzt worden, berichtete AFP.

Wegen des Vorfalls am Flughafen seien zwei Terminals des Flughafens geschlossen worden, teilte die Betreibergesellschaft ADP mit. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Alle Passagiere würden evakuiert um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Laut Ministeriumssprecher Brandet wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Ein großes Polizeiaufgebot sei vor Ort. Es wurde kein Sprengstoff an dem niedergeschossenen Mann gefunden.

Unterdessen wurde die Anti-Terror-Einheit RAID zum Flughafen geschickt, auf Fernsehbildern waren schwerbewaffnete Einsatzkräfte zu sehen. Rund um den Flughafen staute sich nach Angaben der Präfektur des Verwaltungsbezirks Val-de-Marne der Verkehr. Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Passagiere zu sehen, die mit schwerem Gepäck zu Fuß den Bereich um den Flughafen verließen.

Hintergründe noch unklar

Der 54-jährige Fluggast Franck Lecam sagte AFP, er habe in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm nach der Evakuierung gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 der Flüge von Turkish Airlines ereignet.

Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte den Angaben zufolge zu der Anti-Terror-Mission "Sentinelle". Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.

(dpa/AFP)