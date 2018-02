Die Evangelischen Frauen in Deutschland haben sich für die Abschaffung des Paragrafen 219a ausgesprochen, der Werbung für Abtreibungen verbietet. Der Paragraf verhindere, dass Frauen in Notlagen sich eigenständig und unabhängig von Beratungsstellen informieren könnten, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Kahl-Passoth am Montag in Hannover. Am Donnerstag findet im Bundestag die erste Lesung zur möglichen Abschaffung des Paragrafen 219a statt. Der Paragraf 219a ist mit "Werbung" überschrieben, verbietet aber auch sachliche Information, indem er jedem und jeder Strafe androht, der oder die Schwangerschaftsabbrüche, so der Gesetzestext, öffentlich "anbietet, ankündigt, anpreist". Er stammt aus dem Jahr 1933. Es sei erschreckend und skandalös, dass noch im Jahr 2018 ein Gesetz Bestand habe, das als eines der ersten Gesetzesvorhaben der Nationalsozialisten 1933 in Kraft trat, sagte Kahl-Passoth. „Das Selbstbestimmungsrecht und auch das Recht auf freie Arztwahl werden damit eingeschränkt - mit Blick auf unser freiheitlich-demokratisches Grundgesetz halte ich das für verfassungswidrig.“ Am Donnerstag dieser Woche soll das Thema im Bundestag diskutiert werden; SPD, Linke, Grüne und FDP wollen den Paragrafen abschaffen oder doch mindestens neu formulieren.

"Nicht getraut zu prozessieren"

Die Debatte um den 219a hat im vergangenen Jahr ein Urteil des Amtsgerichts Gießen ausgelöst, das die Ärztin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilte, weil sie auf ihrer Praxis-Website darüber informiert hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführe. Inzwischen wurden weitere Fälle bekannt. Sie sind, wie am Montag während einer Fachkonferenz der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema erörtert wurde, wohl nur einige von sehr vielen. Der Münchner Gynäkologe Friedrich Andreas Stapf, einer der geladenen Experten, berichtete von einem Dutzend Ermittlungsverfahren, die unter Berufung auf den Paragrafen 219a gegen ihn gelaufen seien. "Anders als Frau Hänel habe ich mich nicht getraut zu prozessieren", sagte er. Er habe stattdessen jeweils 200 bis 300 Euro gezahlt, damit sie eingestellt wurden, "hinzu kamen etwa 2000 Euro Anwaltskosten". Um ein Verfahren zu bekommen, genüge es, wenn er in einem Zeitungsinterview erwähne, dass er seit 50 Jahren Abbrüche durchführe. "Das habe ich satt", sagte Stapf, ebenso wie jene "unsäglichen Lebenschützer, die mich problemlos Massenmörder nennen dürfen - denn dagegen geht der Staatsanwalt nicht vor". Stapf, den der FDP-Vizefraktionsvorsitzende Stephan Thomae als "Teil der Rechtsgeschichte dieses Landes" zum Thema vorstellte, führt in München eine Spezialklinik. Er ist nach seinem 1989 in einem spektakulären Prozess verurteilten Memminger Kollegen Horst Theissen der bekannteste deutsche Abtreibungsarzt.

Katholische Kirche: Kompromiss nicht gefährden

Stapf widersprach mit seinem Hinweis auf eigene juristische Probleme seiner Vorrednerin beim Hearing der FDP, der stellvertretenden Leiterin des Kommissariats der katholischen deutschen Bischöfe Katharina Jestaedt. Es gebe "keine Kriminalisierung von Ärzten" durch den Paragrafen 219a, sagte Jestaedt. Das Verfahren gegen Kristina Hänel sei "sicher kein typischer Fall", auch wenn die Anzeige-Kampagnen von Gruppen von Abtreibungsgegnern "kaum im Sinne einer seriösen Auseinandersetzung" seien. Sie plädierte dafür, den Paragrafen unverändert zu lassen - dafür hat sich vor Wochen auch die Unionsfraktion im Bundestag ausgesprochen. Jestaedts zentrales Argument: Abtreibung seien und blieben rechtswidrig, und das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil von 1993 den Gesetzgeber aufgefordert, "die Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs durchgängig in der Rechtsordnung deutlich zu machen". Insofern sei auch das Werbeverbot "integraler Bestandteil" dafür, dass die Abtreibungsgesetzgebung - korrekt durchgeführte Abbrüche sind nach geltendem Recht straffrei - verfassungsgemäß sei. Jestaedt wies darauf hin, dass schwangere Frauen auch weiterhin an Informationen kämen, die sollten aber der per Gesetz vorgeschriebenen Schwangerschaftskonfliktberatung vorbehalten bleiben: "Ausgeschlossen ist lediglich die öffentliche Information." Sie erinnerte an den jahrzehntelangen Streit um den Abtreibungsparagrafen 218 und warnte davor, "den mühsam gefundenen Kompromiss durch das Herausbrechen einer Säule" zu gefährden.

Abtreibende Ärzte in der Schmuddelecke

Dem widersprach die Kölner Juraprofessorin Elisa Hoven: Der 219a sei "kein tragender Pfeiler des Beratungskonzepts", ihn zu streichen, wäre aus ihrer Sicht verfassungs- oder strafrechtlich kein Problem. Sie plädierte während der Anhörung dennoch für Umformulierung statt Streichung - im Sinne dessen, was sie "gesellschaftlichen Klimaschutz" nannte. Strafbar sollte künftig nur noch die Verherrlichung von Schwangerschaftsabbruch sein und anderes, das geeignet ist, "das öffentliche Empfinden gravierend zu verletzen".

Die Berliner Frauenärztin Christiane Tennhardt verwies wie ihr Kollege Stapf auf die Notwendigkeit schneller seriöser Informationen. "Das verhindert der Paragraf 219a." Frauen, die ungewollt schwanger würden, seien in einem psychischen Ausnahmezustand, in dem sie sich tagelang erst Arzt oder Ärztin für eine erste Beratung suchen müssten, dann die gesetzlich vorgeschriebene Beratung, schließlich eine Stelle, wo der Abbruch möglich sei. Alle Erfahrung zeige, dass sie überhaupt erst daran dächten, nicht abzutreiben, "wenn dieser Stress hinter ihnen liegt". Wäre seriöse öffentliche, also auch anonym im Netz verfügbare Information möglich, könnte dieser Stress vermindert werden. Außerdem schaffe der Paragraf "eine Schmuddelecke" der Kriminalisierung einer ärztlichen Leistung. "Das führt auch unter uns Ärztinnen und Ärzten dazu, dass immer weniger Abbrüche vornehmen". 26 Anzeigen habe es 2016 gegeben, "jeder Arzt weiß das". Selbst in Berlin mit seinen mehr als 400 Frauenärzten biete nur eine Minderheit Abbrüche an.

Noch nichts von der SPD

Für die erste Lesung der Reform des Paragrafen diese Woche ist die Lage noch unübersichtlich: Klar für seine Abschaffung sind Linke und Grüne, die eigene Gesetzentwürfe vorgelegt haben, ebenso klar gegen jede Veränderung ist die Unionsfraktion. Die Fachpolitikerinnen und -politiker der FDP tendierten im Dezember noch zur Abschaffung, äußerten sich unterdessen aber vorsichtiger; am Donnerstag wollen sie ihren Entwurf präsentieren. Den der SPD gibt es noch nicht. Sie muss jetzt auf ihre mutmaßlich künftige Koalitionspartnerin, die Union, Rücksicht nehmen. (mit epd)