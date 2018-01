Wegen des Anschlags auf eine Gruppe deutscher Touristen vor der Blauen Moschee in Istanbul im Januar 2016 sind drei Hintermänner zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die drei syrischen Angeklagten müssen wegen Versuchs zur gewaltsamen Änderung der Verfassung lebenslang in Haft, wie das Gericht in Istanbul am Mittwoch urteilte. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet worden. (AFP, dpa)