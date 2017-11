Nach dem Einschreiten des Militärs in Simbabwe ist der von Präsident Robert Mugabe entlassene Vizepräsident Emmerson Mnangagwa in das südafrikanische Land zurückgekehrt. "Ja, er ist zurück", verlautete am Freitag aus Mnangagwas Umfeld. Mnangagwa, der als möglicher Kandidat für die Nachfolge des 93-jährigen Staatschefs gegolten hatte und in der vergangenen Woche abgesetzt worden war, kehrte demnach am Donnerstag nach Simbabwe zurück. (AFP)