Ja oder Nein? Verhandlungen oder nicht? Wie an einer Wegscheide stimmt die SPD bei ihrem Sonderparteitag am Sonntag nicht nur über ihre eigene Zukunft, sondern auch über das politische Gefüge in Deutschland ab. Wir zeigen auf, was ein Ja zu einer großen Koalition, das auch noch kein endgültiges wäre, und was ein Nein zu bedeuten hätte.

Tagesspiegel | Robert Birnbaum