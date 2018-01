DIHK-Präsident: "Durchwachsenes Signal" an die Wirtschaft

Der Präsident des Deutscher Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, nennt das Votum des SPD-Parteitags ein "durchwachsenes Signal" an die Wirtschaft: "Einerseits wächst die Hoffnung, dass in Deutschland die Parteien auch bei einer schwierigen Ausgangslage eine Koalition vereinbaren können. Andererseits enthält der Beschluss inhaltliche Nachforderungen, die die weiteren Verhandlungen belasten. Denn es werden dabei leider nicht die Themen aufgerufen, die im Interesse von guten wirtschaftlichen Perspektiven für Unternehmen und Bevölkerung dringend ergänzt werden müssen."

Dazu zähle vor allem eine Unternehmensteuerreform, die auf die entsprechenden Steuererleichterungen in vielen Industrieländern reagiere. Ein Koalitionsvertrag müsse stärker als das Sondierungspapier beachten, "was um uns herum in der Welt passiert und zugleich Lust auf Investitionen in Deutschlands Zukunft machen", so Schweitzer in einer Pressemitteilung des DIHK.