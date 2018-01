Parteigremien wollen am Freitagmorgen Ergebnisse bewerten

Nach dem erwarteten Abschluss ihrer Sondierungsgespräche wollen Union und SPD am Freitag das Ergebnis bewerten und über den Einstieg in Koalitionsgespräche beraten. Die Parteigremien der CDU kommen ab 09.00 Uhr in Berlin zusammen, die der SPD um 09.30 Uhr. Ab 13.00 Uhr sind dann Sitzungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie der SPD-Bundestagsfraktion angesetzt. Eine Sitzung des CSU-Vorstandes ist zudem am Montag in München geplant.

Besonders in der SPD ist eine Neuauflage der großen Koalition umstritten. Anders als die Unionsparteien wollen die Sozialdemokraten über den Einstieg in Koalitionsgespräche auf einem Parteitag entscheiden, der am 21. Januar in Bonn stattfinden soll. (AFP)