Abgesetzte katalanische Regionalminister sind am Donnerstag zu einer Anhörungen vor dem spanischen Staatsgerichtshof erschienen. Der von der Zentralregierung in Madrid entmachtete Regionalpräsident Carles Puigdemont kam dagegen nicht, wie AFP-Journalisten in Madrid berichteten. Puigdemont, der sich zuletzt in Brüssel aufhielt, hatte bereits im Vorfeld klargestellt, er werde nicht nach Madrid reisen.

Eine Richterin des Staatsgerichtshofs - der Audiencia Nacional - hatte Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und eine Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach der Anhörung könnte die Richterin Anklage erheben.

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hatte am vergangenen Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausgerufen. Die spanische Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab und löste das Regionalparlament auf. (AFP)