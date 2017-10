Die beiden haben seit Wochen nicht miteinander gesprochen, vermutlich nicht mal eine SMS geschickt, obwohl sie die Handynummer des jeweils anderen kennen. Und beide entscheiden nicht nur über das Schicksal Spaniens, sondern damit auch über die Politik der Europäischen Union, ja selbst der Nato. Spaltet sich Spanien, müssen allerlei Verträge neu ausgehandelt werden. Schotten wie Iren könnten wieder Mut im Kampf gegen London fassen. Wer sind die beiden Männer, von deren Taten Spaniens Zukunft abhängt?

Der Herausforderer heißt Carles Puigdemont, ist 54 Jahre alt, spricht fünf Sprachen und ist als politischer Quereinsteiger schnell an Kataloniens Spitze gewählt worden: Seit vergangenem Jahr ist Puigdemont katalanischer Regierungschef.

Der Verteidiger ist Mariano Rajoy, 62. Er gilt als nicht so mondän wie Puigdemont, ist auch nicht so vielsprachig, aber beim ländlichen Kleinbürgertum in Zentralspanien wegen seines Law-and-Order-Stils sehr beliebt. Rajoy geht es nicht um seine rechtskonservative Regierung, sondern letztlich um die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.

Die katalanische Regionalregierung soll die Konfrontation mit Rajoy beabsichtigt haben. Die Zeitung „El País“ zitierte am Dienstag aus einem angeblich von Bundespolizisten sichergestellten Papier, aus dem deutlich werde, dass die Politiker um Puigdemont eine „politische und wirtschaftliche Destabilisierung“ wollten. Das Dokument sei am 20. September bei einer europaweit heftig kritisierten Razzia der Bundespolizei in der Wohnung des katalanischen Vize-Wirtschaftsministers gefunden worden. Katalanische Medien bezweifeln den Inhalt des Papiers.

Puigdemont und Rajoy erhalten seit Tagen massenhaft Anrufe, E-Mails und Briefe: Verhandelt! Redet! Lasst neu wählen! Auch die Bundesregierung hat sich ausdrücklich „Stabilität“ gewünscht, sprich: die Einheit Spaniens. Dabei hat Puigdemont bis zuletzt Angebote für eine internationale Vermittlung gemacht, die Rajoy wiederum ablehnte.

Puigdemont wurde 2015 Regierungschef Kataloniens

Im Dezember 1962 im Dorf Amer als Sohn eines Bäckereibetreibers geboren, war Puigdemont flink in der Schule und, so heißt es, mit hoher Auffassungsgabe gesegnet. Er studierte Philologie, reiste viel, auch auf den Balkan, um die dort um Eigenstaatlichkeit kämpfenden Nationen Jugoslawiens zu studieren.

Danach wurde Puigdemont Journalist. Ex-Kollegen berichten, er sei damals schon ein authentischer Separatist gewesen. Aber erst mit der wachsenden linksnationalistischen Bewegung katalanischer Parteien, Gewerkschaften und Nachbarschaftsvereinen wuchsen auch die Ambitionen des eher bürgerlichen Puigdemonts. Erst wurde er Bürgermeister der katalanischen Stadt Girona, dann, 2015, Vorsitzender des einflussreichen Verbandes der Gemeinden für die Unabhängigkeit Kataloniens. Verheiratet ist Puigdemont mit einer Rumänin, Hunderttausende Rumänen leben in Spanien. Das Paar hat zwei Töchter.

Nach der Wahl 2015 wurde der Liberale Puigdemont Regierungschef. Zur Amtseinführung im Januar 2016 sagte er im schmuckvollen Parlament von Barcelona: „Es sind keine Zeiten für Feiglinge!“ Tatsächlich hatten ja separatistische Parteien eine Mehrheit im Parlament, woraus Puigdemont folgerte, der Prozess zur Unabhängigkeit müsse eingeleitet werden. Populistisch? Vielleicht, aber demokratisch, denn wer die Wahl mit dem Versprechen gewinnt, über eine Abspaltung abzustimmen, also einen neuen Staat, der sollte dieses Versprechen einhalten.

Am 1. Oktober 2017 dann das Referendum. Die paramilitärische, nur Madrid unterstellte Guardia Civil prügelte auf die Wähler ein, um diese von den Abstimmungslokalen fernzuhalten. Dennoch votierte eine Mehrheit der Abstimmenden für eine Abspaltung. „Was in Katalonien passiert, ist klar: Millionen von Menschen haben für die Unabhängigkeit gestimmt.“ Damit hat Puigdemont zwar recht, aber unklar ist zweierlei: Wie viele wollen die Spaltung tatsächlich durchgesetzt sehen? Und: Was ist mit den ebenfalls Millionen Zweiflern in der Region?

Rajoy zeigt sich nichr nur kompromisslos, sondern auch ungeschickt

Zweifel, die hat Spaniens Ministerpräsident Rajoy nie. So scheint es zumindest. Er selbst bezeichnete die Lage zwar als „größte Herausforderung der spanischen Demokratie“. Dafür allerdings zeigte er sich nicht nur kompromisslos, sondern in jeder Hinsicht ungeschickt. Er beleidigte die Millionen Katalanen, die Unabhängigkeit fordern, indirekt als Kriminelle. Und ließ die besonders im linken Katalonien verhasste Guardia Civil am 1. Oktober vor laufenden Kameras auf Junge und Alte einprügeln. Es gab 900 Verletzte, und Rufe nach einem Rücktritt Rajoys wurden lauter, was ihn offenbar nicht sonderlich stört. Rajoy ist er von der polternden Art, ein autoritärer Partei- und Regierungschef, der den Aufrührern in Katalonien eben nicht auf Augenhöhe begegnen will. In seinen ländlichen Hochburgen allerdings stehen die Massen hinter ihm.

Rajoy ist als Sohn eines galizischen Richters selbst Jurist geworden und duldete alte Anhänger des faschistischen Diktators Francisco Franco in seiner konservativen Volkspartei, der PP.

Rajoy übernahm die Macht 2011, also mitten in der spanischen Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ging zwar seitdem zurück, doch Spaniens Industrie und Handel sind zu großen Teilen auf Fabriken und Häfen einer Region angewiesen: Katalonien.

Rajoy ist sicherlich kein Faschist, auch wenn es unter seinen Anhängern viele davon gibt. Als Ministerpräsident ist er eher ein knorriger Administrator, ein nüchterner General. Hoffentlich weiß er, dass er in dieser Schlacht dem Gegner wird Angebote machen müssen.

Puigdemont wollte am Dienstagabend vor das Parlament in Barcelona treten. Womöglich wird er die Unabhängigkeit tatsächlich ausrufen. Rajoy hat bereits den Einsatz von Zwangsmitteln gegen die Separatisten angekündigt.