Darf so einer Bundeskanzler werden? Da hat der arme Martin Schulz unbekümmert mit Gideon Rachman, dem außenpolitischen Chefkolumnisten der „Financial Times“, im Restaurant gegessen und jetzt das. „Ich empfehle Ihnen Foie gras“, sagte Schulz seinem Gegenüber, dem in seinem späteren Bericht Schulz’ eindrückliche Missachtung der Sensibilitäten der Tierschutzlobby auffiel. Die beiden ließen es sich schmecken. Die Stopfleber in dem Straßburger Restaurant kostete jeweils 25 Euro. Der Bericht erschien vor ziemlich genau vier Jahren. Warum erzeugt er jetzt Wirbel? Die „Zeit“ stieß darauf in einem Dossier, das seit Januar in Unionskreisen kursiert, um Material gegen den SPD-Kanzlerkandidaten zu verbreiten.

Umerziehungsfuror der Wohlmeinenden

Was sagt uns das? Dass Unionskreise regelmäßig die „Financial Times“ lesen? Nicht unbedingt, der Artikel findet sich ganz leicht bei Google. Dass Unionskreise vor nichts zurückschrecken? Aber das kann nach hinten losgehen. Schulz punktet gerade deshalb, weil er authentisch mit Stärken und Schwächen rüberkommt. Bei den Sünden darf doch wohl noch Foie gras dabei sein? Zumal er bei dem Essen auf Wein verzichtete und mit Wasser vorlieb nahm. Wasser, das gleicht das Sündenregister doch aus, oder? Nun verstehen Tierschützer bei Gänsestopfleber keinen Spaß, da kennt der Umerziehungsfuror der Wohlmeinenden keine Gnade. Ein freiheitliches System, in dem jeder selbst seine Normen setzt, hat ein paar Vorteile. Nur nicht für Politiker.

Den Originalbeitrag in der "Financial Times" finden Sie hier.