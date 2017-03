Der Amtswechsel in der deutschen Sozialdemokratie ist offiziell vollzogen. Sigmar Gabriel ist als Parteivorsitzender der SPD nach siebeneinhalb Jahren abgetreten. Zum Nachfolger hat der Sonderparteitag den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz gewählt. Dieser wurde per Akklamation auch offiziell zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt. Verfolgen Sie den Parteitag in unserem Liveblog: