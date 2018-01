Schulz in seinem Element Jetzt ist der frühere Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz in seinem Element. Er spricht von den Europa-Plänen aus den Sondierungsergebnissen und sagt ein bisschen stolz, er habe am Vorabend mit dem französischen Präsidenten Macron telefoniert. Dieser habe ihm für den Parteitag eine Mehrheit gewünscht.