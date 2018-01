SPD-Vize Schäfer-Gümbel plädiert zum Schluss für Verhandlungen SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel: Ich bin kein Freund großer Koalitionen. Die Sondierungsergebnisse haben Licht und Schatten. Reicht das, um Nein zu sagen? Ich finde, in der zweiten Halbzeit gibt es noch gute Möglichkeiten, noch deutlich offensiver zu werden. Dass was wir als Erzählung im Bundestags-Wahlkampf nicht hinbekommen haben, das werden wir sicher nicht über ein Sondierungspapier mit CDU und CSU hinbekommen. Deshalb ist unser Erneuerungsprozess so wichtig.