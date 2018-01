Scharping: Sorgt dafür, dass wir die Fragen der Menschen beantworten Rudolf Scharping tritt auf. Der ehemalige SPD-Chef greift in die Debatte ein. "Die Sozialdemokratie ist die einzige Kraft, die in der Lage ist, die Interessen der Starken mit den Interessen der Schwachen zu verbinden. Es ist die einzige Partei, die nicht Menschen gegeneinander treibt. Wenn das so ist, gibt es Fragen. Liegt es an Angela Merkel und ihrem Stil oder liegt es an uns, wenn unsere Erfolge nicht sichtbar sind? Wenn wir glauben, dass eine Stärkung Europas kein Leuchtturm ist, dann machen wir den Fehler wieder, unsere Erfolge nicht darzustellen. Wenn der soziale Kitt als vernachlässigenbarer Kleinkram, ja Gott im Himmel, wenn wir das untereinander können, wer soll es denn dann glauben. Ist uns bewusst, dass wir die meisten Stimmen an die AfD verloren haben? Sorgt dafür, dass wir die Fragen der Menschen beantworten.