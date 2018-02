Der Bundeswehr droht laut "Spiegel" ein neuer Skandal in der Ausbildung junger Soldaten. Es gehe wiederum um Verfehlungen in der Staufer-Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf, berichtet das Nachrichtenmagazin am Dienstag.

Die Vorwürfe richteten sich gegen die Verantwortlichen des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen. Unteroffiziere mussten demnach bei einer Schulung so lange marschieren bis mehrere von ihnen zusammenbrachen. Ein Soldat fiel sogar in Ohnmacht und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundeswehr nahm dem Bericht zufolge nach einer Beschwerde Mitte Januar Disziplinarermittlungen auf. Die Vorwürfe hätten sich inzwischen weitgehend bestätigt: Ein verantwortlicher Ausbildungsfeldwebel wurde versetzt, ein Truppendienstgericht muss noch über weitere Maßnahmen entscheiden.

Im konkreten Fall soll der Ausbilder an dem Tag einen Marsch über mehrere Kilometer angeordnet haben, obwohl dies so nicht im Lehrplan vorgesehen war. Erst am Tag zuvor hatten die Soldaten ihre Fitness bei einem Sporttest unter Beweis gestellt. Auch nachdem bereits mehrere Soldaten bei dem Marsch zusammengebrochen waren, ließ der Ausbilder die Gruppe zunächst unerbittlich weiterlaufen.

Der neue Vorfall in Pfullendorf erinnert an einen folgenreichen Übungslauf von Soldaten in Munster im Juli 2017. Damals waren ebenfalls mehrere Soldaten zusammengebrochen, einer starb. (Tsp)