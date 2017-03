Bei schweren Anschlägen im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus ist die Anzahl der Todesopfer Menschenrechtlern zufolge auf 44 gestiegen. Dutzende weitere seien bei zwei Explosionen im Bezirk Al-Schagur am Samstag verletzt worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana ereigneten sich die Anschläge in der Nähe eines Friedhofs in der Altstadt.

Der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle zufolge detonierte ein am Straßenrand platzierter Sprengsatz, als ein Bus vorbeifuhr. Ein Selbstmordattentäter habe sich überdies in der Gegend Bab al-Saghir in die Luft gesprengt, wo sich mehrere schiitische Mausoleen befänden, die Pilger aus aller Welt anzögen.

Anschläge in Damaskus, einer Hochburg von Präsident Baschar al-Assad, sind eher selten. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs vor sechs Jahren wurden mehr als 300.000 Menschen getötet, Millionen Menschen flohen. (dpa, AFP)