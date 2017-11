Der führende Politiker der syrischen Opposition, Riad Hidschab, hat seinen Rücktritt erklärt. Er leitete seit zwei Jahren das Hohe Verhandlungskomitee der Regimegegner (HNC), einer Dachorganisation vieler Gruppen der zersplitterten Opposition gegen Präsident Baschar al-Assad. Hidschab nannte nach den am Montag in Beirut vorliegenden Informationen keine Gründe für seinen Schritt. Auch andere Mitglieder des von Saudi-Arabien unterstützten Komitees hätten ihre Ämter niedergelegt, hieß es. Syrische Oppositionsquellen konnten das aber zunächst nicht bestätigen.

Hidschab war früher Ministerpräsident Syriens, sagte sich aber 2012 bald nach Beginn des Aufstandes gegen die Regierung von Assad los.

Der Rücktritt könnte Folgen für eine Nachkriegsordnung haben

Er war auch an den bisher erfolglosen Syrien-Gesprächen unter UN-Vermittlung in Genf beteiligt. Die achte Runde soll am 28. November beginnen. Hidschabs Rücktritt könnte auch Auswirkungen auf den von Russland vorgeschlagenen sogenannten Kongress der Völker Syriens haben. Dabei soll nach Moskaus Vorstellung über eine Nachkriegsordnung für das Land beraten werden. Ein Termin steht noch nicht fest.

Der Bürgerkrieg in Syrien entwickelte sich im März 2011 aus Protesten gegen die Regierung. Seitdem sind nach UN-Angaben mehr als 400.000 Menschen getötet und Millionen vertrieben worden. Große Teile des Landes sind zerstört. (dpa)