Die irakische Armee hat nach Regierungsangaben ihre seit längerem erwartete Bodenoffensive auf eine der letzten größeren IS-Bastionen im Norden des Landes begonnen. In der Stadt Tal Afar verschanzte Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat müssten „aufgeben oder sterben“, sagte Ministerpräsident Haidar al-Abadi am Sonntagmorgen laut dem Nachrichtenkanal Al-Arabija in einer Fernsehansprache.

Am Dienstag hatte die irakische Luftwaffe damit begonnen, die Bodenoffensive mit Luftangriffen auf IS-Stellungen vorzubereiten.

Auch die libanesische Armee startet Offensive im Osten

Die Stadt liegt rund 70 Kilometer westlich der früheren IS-Hochburg Mossul, die irakische Sicherheitskräfte Anfang Juli nach monatelangen Kämpfen vollständig eingenommen hatten. Die Extremisten hatten bei ihrem Vormarsch vor mehr als drei Jahren große Regionen im Norden und Westen des Iraks erobert. Nach zahlreichen Niederlagen kontrollieren sie dort nur noch einige Orte und Gebiete. Auch im Nachbarland Syrien steht der IS unter Druck.

Die libanesische Armee hat am Samstag den Beginn einer Offensive gegen den IS im Ostteil des Landes verkündet. Die Dschihadisten sollten aus dem an Syrien grenzenden Osten des Libanon vertrieben werden, erklärte Armeechef Joseph Aoun.. Der IS ist durch Offensiven in Syrien und im Irak in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. (dpa/AFP)