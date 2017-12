Er hat es mehrfach angekündigt, nun macht Donald Trump offenbar Ernst. Nach Angaben der palästinensischen Autonomiebehörde hat der US-Präsident seinen Amtskollegen Mahmud Abbas darüber informiert, dass Amerikas Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. Aus der Erklärung ging allerdings nicht hervor, ob Trump den Umzug unverzüglich oder erst zu einem späteren Zeitpunkt anstrebt.

Dennoch gilt es als sicher, dass die Entscheidung erhebliche Folgen für den Nahen Osten haben wird. Sowohl die Palästinenser als auch arabisch-muslimische Staaten hatten bereits angekündigt, dass die Verlegung der Botschaft für sie eine rote Linie darstelle.

Denn damit wäre klar, dass die US-Regierung Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt. Für die Palästinenserführung ist dies keinesfalls hinnehmbar. Sie pocht darauf, dass der Ostteil des heiligen Orts die Hauptstadt ihres künftigen unabhängigen Staates wird. Auch bei der internationalen Gemeinschaft gibt es Widerstand. Sie will keine Änderung des Status quo akzeptieren, bevor dieser im Rahmen von Friedensverhandlungen geklärt ist.

Immer wieder Streit um die heilige Stadt

Das große Konfliktpotenzial Jerusalems – drittheiligste Stadt im Islam nach Mekka und Medina – ist seit Langem bekannt. Erst im Juli war es dort zu heftigen Gewaltausbrüchen gekommen, weil Israel am Zugang zum Tempelberg Metalldetektoren aufstellte. Diese sollten verhindern, dass Bewaffnete auf das Areal gelangen. Die Detektoren wurden später wieder abgebaut.

Israel hatte den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems 1967 im Sechs-Tage- Krieg erobert und später annektiert. Die konservative Regierung von Benjamin Netanjahu beansprucht die gesamte Stadt als „ewige, unteilbare“ Hauptstadt des jüdischen Staats.

Ein Sprecher von Abbas sagte, der Palästinenserpräsident habe Trump in dem Gespräch „vor den schwerwiegenden Auswirkungen einer Botschaftsverlegung auf den Friedensprozess sowie Sicherheit und Stabilität in der Region und der Welt gewarnt“.

Hamas droht mit Intifada

Abbas habe bekräftigt, es werde keinen Palästinenserstaat ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt geben. Er wolle mit Staatschefs in aller Welt in Kontakt bleiben, um diesen „inakzeptablen Schritt“ zu verhindern, sagte der Sprecher. Vor wenigen Tagen hatte die islamistische Hamas mit einer neuen Intifada – also einem Aufstand – gedroht, sollte die US-Botschaft tatsächlich nach Jerusalem verlegt werden.

Der US-Kongress hatte 1995 ein Gesetz beschlossen, das die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem vorsieht. Seitdem haben alle US-Präsidenten aus Sorge vor politischen Turbulenzen alle sechs Monate ein Dekret unterzeichnet, das die Gültigkeit des Gesetzes aussetzt.

Gabriel warnt vor "gefährlicher Entwicklung"

Vor der Meldung über Trumps Telefonat mit Abbas hatte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine einseitige Anerkennung der USA von Jerusalem als Hauptstadt Israels als „sehr gefährliche Entwicklung“ bezeichnet. „Eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten haben ihrer Sorge Ausdruck verliehen, und das gilt auch für uns, dass die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels nicht einen Konflikt beruhigt, sondern eher ihn noch einmal anheizt“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem EU-Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson in Brüssel.

In der Europäischen Union seien viele „der strikten Überzeugung“, dass eine Zwei-Staaten-Lösung das Ziel bleiben müsse. „Also eines gesicherten Israels, aber eben auch eines unabhängigen lebensfähigen palästinensischen Staates“, sagte Gabriel. Tillerson äußerte sich nach dem EU-Treffen vor der Presse nicht zum Thema Israel. (mit dpa)