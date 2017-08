Das wichtigste im Überblick:

- Bei dem Anschlag in Barcelona sind nach offiziellen Angaben 13 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 100 wurden verletzt, einige davon schwer

- Zwei Personen wurden festgenommen

- Hauptverdächtiger weiter auf der Flucht

- Weiterer Anschlag in Cambrils, rund 100 Kilometer südlich von Barcelona, vereitelt. Dabei fuhren fünf Männer mit einem Auto Richtung Fußgängerzone. Die Polizei erschoss die Männer. Sieben Menschen werden verletzt. Die Täter sollen Sprengstoffgürtel getragen haben.

- Polizei sieht auch bei einer Wohnhausexplosion am Mittwochabend in Alcanar einen Zusammenhang zu dem Anschlag in Barcelona.

- Genaue Informationen zu möglichen deutschen Opfern fehlt noch. Aber spanischer Zivilschutz erklärt, dass auch Bundesbürger von Anschlag betroffen sind.

Lesen Sie hier unseren Liveblog von Donnerstag nach. Einen Nachrichtenüberblick finden Sie hier. Alle aktuellen Entwicklungen des Tages giubt es hier im Newsblog: