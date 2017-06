Terror in Großbritannien : London schweigt und trauert

Die britische Premierministerin May fürchtet weitere Anschläge und spürt selbst starken Gegenwind. Am Abend fand in London eine Gedenkveranstaltung statt. Die Polizei gab zudem neue Details über zwei der drei Attentäter bekannt. Der Newsblog zum Nachlesen.

von Kai Portmann, Ingo Salmen und Marius Mestermann