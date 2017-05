Bei ihren Ermittlungen zu dem Anschlag in Manchester hat die britische Polizei am Sonntag einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Ein 25-jähriger Mann sei in Old Trafford im Osten der Stadt gefasst worden, teilte die Polizei mit. Zudem werde im Zusammenhang mit dem Anschlag ein Haus durchsucht.

Damit befinden sich zwölf Verdächtige in britischem Polizeigewahrsam. In Libyen wurden außerdem der Vater und der Bruder des Attentäters festgenommen.

Am Montagabend hatte sich ein Selbstmordattentäter am Ende eines Popkonzerts der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. (AFP)