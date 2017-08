Nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils hat die Polizei in der Nähe der katalanischen Hauptstadt, in Subirats, am Montag einen Mann erschossen. Das teilten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen könnte es sich dabei um den Fahrer des Lieferwagens handeln, der den Anschlag in Barcelona verübt hatte. Laut Angaben der Behörden, soll der Mann eine Sprengstoffweste getragen habe, teilten die Sicherheitskräfte am Montag ebenfalls per Twitter mit. Ein spezieller Bombenentschärfungsroboter sei dabei sich dem Leichnam zu nähern. Erst danach sei eine Identifizierung möglich.

Laut der Tageszeitung "El País" war der Verdächtige in einer abgelegenen Gegend unterwegs und wurde dort von einem Mann erkannt. Als er daraufhin weglief, habe der Zeuge die Polizei alarmiert, so "El País".

Die Suche nach dem Barcelona-Attentäter, einem 22 Jahre alten Marokkaner namens Younes Abouyaaqoub, war auf europäische Staaten ausgeweitet worden. Abouyaaqoub soll mit einem Lastwagen in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet haben. Insgesamt kamen bei den islamistischen Anschlägen in Spanien 15 Menschen ums Leben. (dpa, AFP, Reuters)

Mehr in Kürze auf tagesspiegel.de.