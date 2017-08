In Barcelona ist am Donnerstag ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Das teilte die spanische Polizei mit. Nachdem die Hintergründe anfänglich unklar waren, spricht die spanische Polizei mittlerweile von einer Terrorattacke. Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten nach 17 Uhr auf der Touristenmeile Las Ramblas. Mehrere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Wie die spanische Tageszeitung "El País" schreibt, soll der Fahrer nach dem Vorfall den Lieferwagen verlassen und sich zu Fuß entfernt haben.

Mehrere lokale Medien berichten davon, dass sich zwei Bewaffnete Männer in einem umliegenden Restaurant verschanzt haben sollen. Genaue Hintergründe dazu sind noch unklar. Zudem gibt es mehrere Berichte über Tote, die allerdings noch nicht von der Polizei bestätigt wurden.

Ein Reporter des spanischen Fernsehens berichtete von einem riesigen Polizeiaufgebot, auch zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz. Viele Menschen liefen offenbar in Panik über die Straßen. Übereinstimmenden Meldungen zufolge wurde das umliegende Gebiet abgeriegelt. Geschäfte wurden geschlossen.

