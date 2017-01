Ein Syrer aus einem Fernsehteam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist im thüringischen Erfurt attackiert und fremdenfeindlich beleidigt worden. Das Kamerateam aus vier Leuten habe am Montagabend einen Beitrag zum Thema „Angriffe auf Flüchtlingskinder“ für die politischen Magazine „Exakt“ und „Fakt“ gedreht, teilte der MDR am Dienstag in Leipzig mit.

Nach Angaben des Senders wollte eine Gruppe alkoholisierter Männer zunächst dem Kameramann der Gruppe sein Gerät entreißen. Dann hätten sie einen 32 Jahre alten Journalisten syrischer Herkunft rassistisch beleidigt und mit einem Gegenstand bedroht. Der Mann sei von zwei Angreifern mehrere hundert Meter gejagt worden, ehe es ihm gelang, sich in einen Supermarkt zu flüchten.

Ein Angreifer habe einen Teleskopschlagstock gezogen und versucht, auf den Syrer einzuschlagen. Zwei mutmaßliche Angreifer im Alter von 35 und 41 Jahren wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Beamten wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. (dpa)