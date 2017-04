In der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sterben am Montag mindestens 10 Menschen. Es hat eine oder mehrere Explosionen gegeben, die Hintergründe sind noch unklar. Etwa 20 Menschen sind nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur "Tass" verletzt worden. Am Montag hielt sich auch Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg auf. Lesen Sie hier einen Newsblog zu den Ereignissen: