Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Brexit-Sondergipfel ohne Großbritannien die Leitlinien für die anstehenden Austrittsverhandlungen mit London beschlossen. Die Leitlinien seien bereits nach wenigen Minuten des Treffens einstimmig und unter Applaus vereinbart worden, sagten EU-Diplomaten. Damit stehe ein "solides und faires politisches Mandat" der 27 EU-Staaten für die Brexit-Gespräche bereit, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurzmitteilungsdienst Twitter am Samstag. Die Entscheidung sei "einstimmig" gefallen. Tusk zeigte sich zuversichtlich, dass die EU-27 auch bis zu dem 2019 geplanten britischen EU-Austritt zusammenhalten würden.



Nach dem Brexit-Referendum im vergangenen Juni hatte Großbritannien vor einem Monat offiziell seinen EU-Austritt erklärt, der Ende März 2019 erfolgen soll. Die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten zogen nun die "roten Linien" für die Austrittsgespräche, die ab Juni von der EU-Kommission geführt werden sollen.

Tusk hatte zuvor die Gipfelteilnehmer in seiner Einladung nochmals auf, am vorgeschlagenen Zwei-Phasen-Prinzip für die Verhandlungen eisern festzuhalten: Erst müssten zentrale Fragen des Austritts ausreichend geklärt sein, bevor die EU mit Großbritannien über die künftige Zusammenarbeit verhandele.

Die Leitlinien waren in den vergangenen Wochen durch die Europaberater der Staats- und Regierungschefs vorbereitet worden, Änderungen waren bei dem Gipfel nicht mehr erwartet worden. Tusk verkündete den Beschluss nun nur eine Stunde nach dem offiziellen Gipfelbeginn.

Im Anschluss begann eine Aussprache der Staats- und Regierungschefs. Dabei konnten einzelne Mitgliedstaaten darlegen, welche Schwerpunkte sie in den Verhandlungen setzen wollen. Dies soll in das Mandat für den Brexit-Verhandlungsführer der EU-Kommission, Michel Barnier, einfließen.

"Nichts ist umsonst. Das müssen die Briten wissen"

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kündigte vor dem Gipfel harte Haltung in den Verhandlungen an. "Großbritannien darf nach dem Austritt keine Vorteile haben, die andere Länder nicht haben", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Nichts ist umsonst. Das müssen die Briten wissen", sagte Schäuble. Er forderte Großbritannien auf, seine ausstehenden Verpflichtungen gegenüber der EU zu bezahlen.

Nach dem Wunsch Schäubles soll Deutschland nach dem Austritt Großbritanniens nicht mehr Geld an die EU zahlen als bisher. "Das Geld im EU-Haushalt muss reichen, es muss effizienter ausgegeben werden als jetzt", sagte er. "Da ist noch viel Luft nach oben." Die EU-Mittel sollten nur für Aufgaben verwendet werden, die Europa insgesamt stärken würden. Aufgaben, von denen nur ein Mitgliedstaat profitiere, solle dieser selbst zahlen.

Europa müsse nach Ansicht des französischen Präsidenten François Hollande zeigen, dass die EU ein Glück für die Mitgliedstaaten darstellt. „Es geht um die Einheit Europas“, sagte der Franzose bei der Ankunft zu seinem letzten EU-Gipfeltreffen. Es geht nicht darum, die Briten für ihren Austritt zu bestrafen, aber: „Das Vereinigte Königreich wird künftig schlechtere Bedingungen haben als heute als EU-Mitglied.“ Die Franzosen „können nur gewinnen, wenn sie in Europa bleiben“, sagte das scheidende Staatsoberhaupt mit Blick auf die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 7. Mai.



Schotte spricht von "historischem Fehler"

Der schottischstämmige Europaabgeordnete David McAllister bezeichnete den Brexit im Bayerischen Rundfunk als „geradezu historischen Fehler“ und sagte: „Es wird keinen britischen EU-Austritt zum Nulltarif geben können.“ Die fälligen britischen Beiträge etwa für länger laufende EU-Programme und weitere Kosten des Austritts werden in Brüssel auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt.

Neben den Kosten gehören die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien zu den Kernfragen der bevorstehenden Verhandlungen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, Ska Keller, rief die Regierungen der verbleibenden 27 Staaten dazu auf, vor allem dafür zu sorgen, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger garantiert werden. In Großbritannien leben derzeit etwa 3,2 Millionen Bürger aus anderen EU-Ländern, darunter 100 000 Deutsche. „Sie müssen ihre erworbenen Rechte behalten und sollten weiterhin ein Aufenthaltsrecht in Großbritannien genießen“, sagte der verfassungspolitische Sprecher der Europa-SPD, Jo Leinen.

Am Rande des Gipfeltreffens dürfte es auch um Grenzkontrollen zwischen Slowenien und Kroatien sowie das Verhältnis der EU zum Beitrittskandidaten Türkei gehen. Beim vorausgehenden Treffen von Spitzenpolitikern der christdemokratischen Parteienfamilie könnte Ungarn noch einmal eine Rolle spielen, nachdem der ungarische Regierungschef Viktor Orban mit seinem umstrittenen Hochschulgesetz seine Kollegen in der EVP verstimmt hatte. (Reuters/AFP/dpa)