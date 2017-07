Erleichterung bei der AfD: Der Landeswahlausschuss in Nordrhein-Westfalen hat die Partei in dem Bundesland zur Bundestagswahl zugelassen. Das teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium auf Twitter mit. Im Vorfeld hatte es erhebliche Zweifel daran gegeben, ob die Landesliste der AfD gültig ist.

Wie zunächst die „Rheinische Post“ berichtete, gab es bei der Aufstellung der Delegierten für die Listenwahl im Kreisverband Recklinghausen Unregelmäßigkeiten: Zwei der gewählten Delegierten waren zu diesem Zeitpunkt offenbar noch gar keine Parteimitglieder. Beim Landeswahlleiter ging ein vierseitiges anonymes Schreiben ein, in dem die Aufstellung beanstandet wurde. Landeschef Marcus Pretzell gab vor der Entscheidung des Landeswahlausschusses aber gelassen: „Ich befürchte nicht, dass der Landeswahlleiter die Liste für ungültig erklärt“, sagte er dem Tagesspiegel am Donnerstag.

Auch der Landeswahlausschuss in Niedersachsen hat die Kandidatenliste der AfD für die Bundestagswahl nach SPD-Angaben zugelassen. Das habe der Landeswahlausschuss am Freitag entschieden, teilte ein Sprecher der SPD mit, die in dem Gremium sitzt. Auch in Niedersachsen gab es Vorwürfe, bei der Aufstellung der AfD-Kandidaten für die Bundestagswahl habe es Unregelmäßigkeiten gegeben. (mit Reuters)