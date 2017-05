Nach zwei kräftezehrenden Tagen in Saudi-Arabien hat US-Präsident Donald Trump seinen Antrittsbesuch in Israel begonnen. Nach der Landung der "Airforce One" auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv beschwor Israels Staatspräsident Reuven Rivlin die Hoffnung auf Frieden zwischen den drei großen, monotheistischen Weltreligionen. „Wir haben unterschiedliche Überzeugungen - aber wir beten alle den gleichen Gott an“, sagte Rivlin am Montag . „Wir können zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft. Wir sollten das weiterhin tun, zusammen.“

Rivlin verwies auf die aktuellen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der „Vereinigung“ Jerusalems. „Es macht uns sehr glücklich zu wissen, dass Israels wichtigster Verbündeter die Bedeutung Jerusalems für die Juden auf der ganzen Welt anerkennt“, sagte er. „Jerusalem ist das schlagende Herz der Juden, so wie es das seit 3000 Jahren gewesen ist.“ Israel hatte den Ostteil der Stadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 mit anderen Gebieten erobert und später annektiert. International wird Jerusalem nicht als Israels Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser wollen im Ostteil die Hauptstadt eines eigenen Staates errichten.

US-Präsident Donald Trump war am Mittag am Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv eingetroffen. Bei seiner Ankunft wurde Trump von Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begrüßt. Trump befindet sich aktuell auf seiner ersten Auslandsreise. Zuvor war Trump in der saudischen Hauptstadt Riad gewesen, am Dienstag will er weiter nach Rom fliegen.

Neuer Anlauf für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern

In Israel will sich der US-Präsident für einen neuen Anlauf bei den Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen. Dazu will er getrennte Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas führen, um den Nahost-Friedensprozess zu beleben. Geplant sind unter anderem ein Gebet an der Klagemauer und ein Besuch der Grabeskirche. US-Außenminister Rex Tillerson erklärte, Trump sehe eine Gelegenheit, um den Friedensprozess voranzutreiben. Ein Dreiertreffen der Staats- und Regierungschefs solle jedoch an einem "späteren Zeitpunkt" stattfinden.

Zuvor hatte Trump zwei Tage in Saudi-Arabien verbracht und dort eine Grundsatzrede zum Islam gehalten. Sein Flug von Riad nach Tel Aviv am Montag dürfte der erste Direktflug aus der saudiarabischen Hauptstadt nach Israel sein. Am Sonntag waren beim 70-jährigen US-Präsidenten Zeichen von Müdigkeit zu erkennen. In seiner Rede hatte er vom "islamischen" Extremismus gesprochen statt wie in der vorab verbreiteten redaktionellen Fassung vom "islamistischen" Extremismus. Eine Sprecherin des Präsidialamts nannte dies ein Versprecher aus Müdigkeit. "Nur ein erschöpfter Mann", sagte sie Journalisten.

Außerdem blieb Trump am späten Sonntagabend einem geplanten Treffen mit Jugendlichen fern. Den Termin übernahm seine Tochter Ivanka. Seine erste Auslandsreise als Präsident endet am Samstag nach Besuchen in Rom, Brüssel und auf Sizilien. (dpa/Reuters)

Der Tagesspiegel kooperiert mit dem Umfrageinstitut Civey. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.