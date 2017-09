Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut eine Wasserstoffbombe gezündet. Das hätten die Staatsmedien des Landes am Sonntag mitgeteilt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Der Test sei ein "absoluter Erfolg" gewesen, meldete das nordkoreanische Staatsfernsehen laut Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte bereits das südkoreanische Militär bekanntgegeben, dass das Nachbarland einen neuen Atomversuch unternommen habe. Er sei in der Provinz Nord-Hamgyong im Nordosten durchgeführt worden, wo das Land bereits seine früheren Nuklearversuche unternommen hatte. Das Erdbeben, das eine Stärke von 6,3 erreichte, sei durch einen unterirdischen Atomversuch ausgelöst worden, teilte das Militär in Seoul mit. Später wurde nach chinesischen Angaben ein weiteres Beben der Stärke 4,7 gemessen.

Trotz des neuerlichen Tests braucht Nordkorea nach Einschätzung eines russischen Experten noch gut fünf Jahre für den Bau einer einsatzfähigen Atombombe. „Sie haben Atomsprengköpfe und Raketen, die sie auf der Basis von sowjetischen Scud-Raketen entwickelt haben, die sie in den 1960er und 1970er Jahren erhalten haben“, sagte Iwan Moissejew, Direktor des Instituts für Weltraumpolitik, am Sonntag in Moskau. Nordkoreanische Ingenieure hätten die Technik zwar weiterentwickelt. „Aber Sprengköpfe und Raketen zu vereinen ist keine einfache Aufgabe.“ Dafür brauche Nordkorea noch Zeit, sagte Moissejew der Agentur Interfax.

Südkoreas Präsident fordert "schärfste Bestrafung"

Scharfe Kritik erntete Nordkorea unter anderem von China. Das chinesische Außenministerium erklärte am Sonntag seine "entschiedene Ablehnung und scharfe Verurteilung" des nordkoreanischen Vorgehens. Mit dem Atomwaffentest habe Nordkorea "die umfassende Ablehnung der internationalen Gemeinschaft ignoriert". China gilt auf internationaler Ebene als letzter verbliebener Verbündeter Nordkoreas. Die wiederholten Waffentests, mit denen die Führung in Pjöngjang immer wieder gegen Verbote des UN-Sicherheitsrats verstößt, stießen zuletzt aber auch in Peking auf wachsenden Unmut.

Im vergangenen Monat stimmte China den neuen scharfen Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats zu. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwähnte den Atomwaffentest allerdings mit keinem Wort, als er mit einer 50-minütigen Rede zur Lage in der Welt das Wirtschaftsforum des diesjährigen Brics-Gipfels in der südostchinesischen Hafenstadt Xiamen eröffnete. Zu der Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Die japanische Regierung berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Ministerpräsident Shinzo Abe hatte zuvor erklärt, sollte es sich bei dem gemessenen Erdbeben in Nordkorea tatsächlich um einen Atomtest gehandelt haben, sei dies absolut inakzeptabel. Man werde aufs Schärfste protestieren.

Video 01:06 Min. Nordkorea schockt die Welt mit Zündung von Wasserstoffbombe

Südkoreas Präsident Moon Jae In hingegen kritisierte den Atomwaffentest des Nordens und forderte "die schärfste Bestrafung" der Regierung in Pjöngjang. Der UN-Sicherheitsrat müsse weitere Sanktionen verhängen, um Nordkorea "vollständig zu isolieren", sagte der Sicherheitsberater des Präsidenten, Chung Eui Yong, nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Seoul. Präsident Moon habe in dem Treffen angekündigt, mit dem Verbündeten USA über die Entsendung der "stärksten strategischen Potenziale des US-Militärs" zu sprechen. Möglicherweise meinte er damit die taktischen Nuklearwaffen, welche die USA 1991 aus Südkorea abgezogen hatten.

US-Präsident Donald Trump meldete sich auf Twitter zu Wort und schrieb, dass Nordkoreas Worte und Taten weiterhin "sehr feindselig und gefährlich für die Vereinigten Staaten" seien. Der "Schurkenstaat" stelle eine große Bedrohung und eine Peinlichkeit für China dar, das zwar versuche zu helfen, jedoch ohne Erfolg, so Trump. Weiter kritisierte der US-Präsident die "Appeasement"-Strategie Südkoreas und beendete seine Tweetserie mit den Worten: "Die verstehen nur eins!". Anfang August hatte Trump dem Land bereits mit markigen Worten gedroht und ein militärisches Eingreifen ins Spiel gebracht.

Russland warnte Nordkorea ebenfalls vor schwerwiegenden Folgen des Atomversuchs. Der Test sei eine weitere demonstrative Missachtung der Vorgaben des UN-Sicherheitsrates durch Pjöngjang, teilte das Außenministerium in Moskau am Sonntag mit. „Unter diesen Bedingungen ist es unerlässlich, Ruhe zu bewahren und jegliche Handlungen zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führen.“ Das Ministerium sprach von einer ernsthaften Gefahr für den Frieden in der gesamten Region. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow rief alle Beteiligten zu Verhandlungen auf. Es gebe keine Alternativen dazu, sagte er der Agentur Interfax.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel verurteilte den Atomtest und nannte ihn einen "eklatanten Verstoß gegen geltendes Völkerrecht" sowie gegen bestehende Sanktionen des UN-Sicherheitsrates. Nordkorea heize die Stimmung auf der koreanischen Halbinsel damit bewusst weiter an: "Das Regime führt uns erneut vor Augen, dass es eine ernste Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Dieser Bedrohung sind wir alle gemeinsam ausgesetzt. Jetzt heißt es daher, gemeinsam eine besonnene, aber eindeutige Antwort zu finden." Zudem forderte Gabriel Nordkorea auf, "ausnahmslos alle Aktivitäten in Bezug auf sein völkerrechtswidriges Raketen- und Nuklearprogramm umgehend einzustellen".



Erschütterungen schwerer als bei früheren Tests

Nach den seismischen Messungen könnte der mutmaßliche Atomtest der bisher stärkste gewesen sein. Die Explosion vom Sonntag sei 9,8 Mal stärker gewesen als beim vorangegangenen Atomwaffentest im September 2016, berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf die für Erdbebenmessungen zuständige Meteorologische Behörde. Das "künstliche Beben" sei das mächtigste, das bislang gemessen wurde, sagte ein Sprecher der Behörde demnach. Es wäre der sechste Atomtest Nordkoreas, den ersten hatte das diplomatisch isolierte Land 2006 durchgeführt.

Wenige Stunden vor dem Erdbeben hatte Kim Jong Un vorgegeben, jetzt auch eine Wasserstoffbombe zu besitzen, die auf eine Interkontinentalrakete montiert werden könne. Ob bei dem neuen Versuch eine Wasserstoffbombe getestet worden ist, die eine weit höhere Explosionskraft als ein herkömmlicher Atomsprengsatz hat, war zunächst unklar. Auch die japanische Regierung geht von einem Atomtest aus, wie der japanische Außenminister Taro Kono berichtete.

TV-Bericht über den Atomwaffentest Nordkoreas in Tokio, Japan. Foto: Reuters/Toru Hanai

Das Atomwaffeninstitut, in dem Kim Jong Un vor dem Test angeblich die H-Bombe begutachtet hatte, habe mit der Entwicklung des Sprengkörpers den Vorgaben der herrschenden Arbeiterpartei entsprochen, einen Durchbruch bei der atomaren Bewaffnung zu erzielen, hieß es im nordkoreanischen Staatsfernsehen. Es hieß, der Fortschritt basiere auf dem Erfolg, den das Land mit seinem ersten Wasserstoffbombentest im Januar des vergangenen Jahres erzielt habe. Ob es damals tatsächlich ein Test mit einer Wasserstoffbombe war, konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden.

Die USA verfolgen die Entwicklung der Atomsprengköpfe und der Interkontinantalraketen besonders mit Sorge, weil sie einen Schlag gegen amerikanisches Territorium befürchten. Die Bestückung einer Langstreckenrakete oder ein Test einer Wasserstoffbombe wären weitere große Fortschritte im Atom- und Raketenprogramm des Landes, das seit Jahren strengen internationalen Sanktionen unterworfen ist.

„Stolz auf die unbezwingbare Stärkung“

Bisher wurde angezweifelt, dass Nordkorea bereits über die Technologie verfügt, einen Sprengkopf so zu verkleinern, dass er auf eine Rakete passt. Zudem ist fraglich, ob ein solcher Sprengkopf auch den Wiedereintritt der Rakete in die Erdatmosphäre übersteht. Die Explosionskraft einer Wasserstoffbombe oder H-Bombe ist um ein Vielfaches höher als bei einer herkömmlichen Atombombe. Das diplomatisch isolierte Nordkorea hat den USA und Südkorea schon mehrfach mit einem präventiven Atomschlag gedroht. Mehrfach wurde die US-Pazifik-Insel Guam ins Visier genommen, wo die USA einen großen Militärstützpunkt unterhalten.

Bilder der nordkoreanischen Medien zeigten am Sonntag ein Foto von Kim Jong Un und hochrangigen Parteifunktionären um einen runden silbernen Behälter, der angeblich den Sprengkopf für die Rakete zeigt. Er sei „stolz auf die unbezwingbare Stärkung“ der Atomstreitkräfte, wurde Kim zitiert. Nach offizieller Darstellung lässt sich die Sprengkraft der neuen Waffe von Dutzenden Kilotonnen „bis mehrere hundert Kilotonnen“ variieren. (mes, dpa, AFP)