Durch das Insektennetz vor der Tür des Wohnwagens sieht Tim Foley die Sonne aufgehen. Der glühende Himmel durchringt die wellig gewordenen, grauen Maschen, Vögel zwitschern, Rocko, der Pitbull, hebt den Kopf. Tim Foley steckt seine Glock in das Halfter an seinem Gürtel und tritt hinaus. Der rote Staub vor dem Trailer leuchtet. Ein guter Tag für einen Erkundungsmarsch, nicht zu heiß. 34, 35 Grad sind für die Sonora-Wüste vorhergesagt. Foley betrachtet die karge Landschaft. Irgendwo da draußen, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, beginnt Mexiko.

Foley ist Ende fünfzig, vom Wetter alterslos gegerbt. Ein sehniger Typ, Arme und Hals sind tätowiert, doch seine Haut ist so dunkel, die Motive sind nicht mehr zu erkennen. Er schüttet Hundefutter in eine Metallschüssel, füllt eine zweite mit Wasser, klopft dem Pitbull auf die Flanken. Nächsten Freitag erwartet er ein Dutzend Freiwillige zu einer „Operation“ des „Arizona Border Recon“, der „Grenzaufklärung Arizona“.

Tim Foley hat „AZBR“ 2010 gegründet. Auf der Webseite heißt es, die Gruppe stelle „Wissen und Sicherheitsdienste in Partnerschaft mit dem US-Grenzschutz“ zur Verfügung. In der Nachbarschaft sagen die Leute, Tim Foley sei Chef einer Miliz, die in der Wüste schwer bewaffnet Jagd auf Migranten macht, um sie dann den staatlichen Grenzschützern zu übergeben. Außerdem sei er verrückt.

1200 Kilometer Zaun, 239 Tote

Nach dem Frühstück, um 9.15 Uhr, steigt Foley in einen weißen Pick-up-Truck. Er will heute ein bergiges Gebiet südwestlich von Arivaca erkunden, der letzten Siedlung vor der Grenze. Er will herausfinden, ob die Kartelle, die in der Wüstenregion zwischen dem mexikanischen Bundesstaat Sonora und dem amerikanischen Bundesstaat Arizona Menschen über die Grenze schleusen, neue Routen nutzen.

3200 Kilometer lang ist die amerikanisch-mexikanische Grenze. Sie verläuft von der texanischen Golfküste bis nach San Diego, Kalifornien. Fast die Hälfte des Weges von Ost nach West, quer über den amerikanischen Kontinent, folgt sie dem Rio Grande, der wie eine natürliche Grenzbefestigung wirkt. Von der Stadt El Paso in New Mexiko bis zum Pazifik führt sie durch Wüstengebiete.

Entlang dieser Strecke stehen schon heute rund 1200 Kilometer Zaun, allerdings nicht durchgängig. In Pima County, wo Tim Foley lebt, also in der Region um die Großstadt Tucson in Arizona, ist die Grenze auf 120 Kilometern nicht mit Bauwerken gesichert. Einige der Hauptrouten illegaler Einwanderer in die Vereinigten Staaten führen durch das County.

Hier und im texanischen Teil der Grenze gibt es auch die meisten Todesfälle. 239 Tote registrierten die Vereinten Nationen in den ersten sieben ...

