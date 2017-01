Bei einem Angriff auf einen der größten Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 39 Menschen getötet und weitere 69 verletzt worden, davon sind einige in lebensbedrohlichem Zustand. "Das ist ein Terrorangriff", sagte Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin.

Ein Angreifer habe sich gegen 1.15 Uhr (Ortszeit) Zugang zum Club Reina verschafft, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen habe.

Der Täter habe eine langläufige Waffe benutzt, sagte der Gouverneur laut der türkischen Agentur Anadolu. Er habe im Reina "auf unschuldige Menschen geschossen, die das Neue Jahr feierten".

Die Suche in der türkischen Millionenmetropole dauere an, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Sonntagmorgen. Nach Soylus Angaben stieg die Zahl der Toten nach den Schüssen in dem Club auf mindestens 39. Bislang seien 20 Opfer identifiziert, sagte der Minister. Darunter seien 15 Ausländer und 5 Türken. Die Identität der anderen Toten sei noch unklar.

Gesundheitsminister Recep Akdag sagte laut Anadolu, 65 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Vier davon seien schwer verletzt. Auch unter den Verletzten seien zahlreiche Ausländer. Soylu sagte, Ermittlungen der Sicherheitskräfte deuteten darauf hin, dass es sich nur um einen Schützen gehandelt habe.

Erdogan "tief erschüttert"

Justizminister Bekir Bozdag teilte auf Twitter mit: „Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle.“ Der Kampf gegen den Terror werde „entschlossen“ weitergeführt. Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich tief erschüttert über den Anschlag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht türkischen Medienberichten zufolge 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

Auch 16 Ausländer sollen unter den Todesopfern von Istanbul sein, zu deren Nationalitäten derzeit allerdings noch nichts bekannt ist. Die deutsche Botschaft in der Türkei hatte angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: „Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden.“

Zunächst gegensätzliche Angaben zu Tätern



In anderen Berichten ist von mehreren Angreifern die Rede. Sie hätten Weihnachtsmannkostüme getragen.

So berichtet die Nachrichtenagentur Dogan, zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Angreifer hätten in dem Club wahllos um sich geschossen. Mindestens 700 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Club aufgehalten.

Unklar ist bislang das Schicksal des oder der Täter.



Der angesagte und bei der Oberschicht beliebte Nachtclub Reina liegt direkt am Ufer des Bosporus, auf der europäischen Seite der Metropole. Dem Nachrichtensender NTV zufolge sprangen mehrere Menschen in Panik in den Bosporus, um sich in Sicherheit zu bringen.

Blick auf den Nachtclub Reina in Istanbul (Archivbild von 2015) Foto: dpa/Depo Photos

Fotos und Fernsehbilder zeigen Dutzende Krankenwagen, die in der Nähe des Tatorts warten. Zu sehen waren auch Partygäste, Männer in Anzügen und Frauen in Cocktailkleidern, die im Schockzustand den Nachtclub verlassen.

Trauer und Anteilnahme

Das Auswärtige Amt in Berlin zeigte sich bestürzt und zeigte seine Anteilnahme.

Die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini schrieb auf Twitter: "2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern."



Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. "Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price.

Reihe von Anschlägen und Attentaten

In Istanbul hatte es zuletzt vor knapp drei Wochen einen Doppelanschlag mit Bomben gegeben. Dabei waren mehrere Dutzend Menschen getötet worden, darunter vor allem Polizisten. Zu der Tat bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), eine radikale Splittergruppe der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Am 17. Dezember wurden bei einem Anschlag auf einen Bus im zentraltürkischen Kayseri 14 Soldaten getötet und 56 weitere Menschen verletzt. Auch zu dieser Tat bekannten sich die Freiheitsfalken.

Am 19. Dezember wurde der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, von einem türkischen Polizisten erschossen, der seine Tat mit Russlands Vorgehen in Syrien begründete. (mit AFP, dpa, Reuters)