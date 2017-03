Die türkische Regierung hat der Bundesregierung vorgeworfen, das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei verhindern zu wollen. Berlin wolle keine Wahlkampfveranstaltungen zu der Verfassungsreform in Deutschland und keine "starke Türkei", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag. "Sie wollen nicht, dass die Türkei da Wahlkampf macht, sie arbeiten für ein 'Nein'", sagte Cavusoglu mit Blick auf das Referendum. "Sie wollen sich einer starken Türkei in den Weg stellen."

Cavusoglu drohte Deutschland gar mit Konsequenzen. „Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben“, sagte er nach Angaben der türkischen Nachrichenagentur Anadolu. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten „ohne Zögern mit allen Mitteln“ erwidern. „Dann müssen Sie an die Folgen denken.“

Die Absage von zwei geplanten Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland hatte am Donnerstag die diplomatischen Spannungen zwischen Ankara und Berlin eskalieren lassen. In Ankara wurde am Abend der deutsche Botschafter einbestellt. Ihm sei das "Unbehagen"der Türkei über die jüngsten Entwicklungen vermittelt worden, sagte ein ranghoher türkischer Beamter. Die Veranstaltungen sollten in Gaggenau und in Köln stattfinden.

Auch der türkische Justizminister Bekir Bozdag kritisierte Deutschland erneut scharf. Er stellte am Freitag in Ankara auch klar, dass er nicht glaubt, dass die Gemeinde Gaggenau die Entscheidung zur Absage seines Auftritts selbstständig getroffen hat. „Es ist klar ersichtlich, dass das eine Entscheidung ist, die die Zuständigkeit von Gemeinden übertrifft“, sagte der Minister nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. „Es ist eine Skandal-Entscheidung und eine Entscheidung, die gegen die diplomatische Höflichkeit verstößt.“

Bozdag warnte ominös vor einer Wiederholung der deutschen Geschichte, womit er sich womöglich auf den Nationalsozialismus bezog, ohne ihn aber zu benennen. „Sie sollen auf ihre eigene Geschichte zurückblicken. Wir sehen, dass alte Krankheiten herumgeistern. Sollen sie sich mit der Behandlung dieser Krankheiten beschäftigen. Wenn sie diese Krankheiten nicht behandeln, dann befürchte ich, dass jene, die heute den Justizminister der Türkei nicht sprechen lassen, selber in ihrem eigenen Land nicht mehr sprechen werden können.“ Die türkische Regierung beklagt seit langem wachsenden Rassismus in Europa.

Bozdag warf Deutschland erneut vor, Terroristen aus der Türkei Schutz zu gewähren. „Ob Mitglieder von PKK, Fetö oder DHKP-C. Wer auch immer Straftaten gegen die Türkei begangen hat, für den ist Deutschland heute zur Zufluchtsstätte geworden.“ Bozdag bezog sich auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die von der Türkei „Fetö“ genannte Bewegung des Predigers Fethullah Gülen und die linksterroristische DHKP-C.

Staatschef Erdogan selbst ging bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Auftrittsverbot für Justizminister Bozdag in Deutschland nicht auf den Streit ein. Erdogan sprach am Freitag bei einer Kulturveranstaltung in Istanbul über die „nationale Kultur“ seines Landes.

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin hatte die Absage des Auftritts des Justizministers in Deutschland als „Skandal-Entscheidung“ kritisiert. Das Auftrittsverbot in Gaggenau sei aus „fadenscheinigen Gründen“ erfolgt, teilte Kalin auf Twitter mit. „Mit solchen Entscheidungen kommt das wahre Gesicht derjenigen offen zum Vorschein, die bei jeder Gelegenheit versuchen, der Türkei Lektionen in Demokratie und Meinungsfreiheit zu erteilen.“

Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg hatte zuvor eine für Donnerstagabend geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bozdag abgesagt. Dieser sagte daraufhin seine gesamte Deutschlandreise ab, bei der auch ein Gespräch mit Justizminister Heiko Maas (SPD) geplant war. Im Rathaus von Gaggenau ging nach der Absage am Freitagmorgen eine Bombendrohung ein.

Auch ein für Sonntag in Köln geplanter Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci war von den dortigen Behörden gestoppt worden. Der Saal, in dem Zeybekci für das geplante Präsidialsystem in der Türkei werben wollte, stehe nicht zur Verfügung, erklärte die Stadt Köln.

Nach der Absage der Veranstaltung soll der Politiker offenbar nun am Sonntag in Leverkusen auftreten. Bei einem Konzert im Veranstaltungszentrum Forum sei ein Grußwort des Ministers und des türkischen Generalkonsuls angekündigt, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag. Ein türkischer Fernsehsender wolle das Konzert live übertragen. „Wir haben die Veranstaltung im Blick“, sagte der Sprecher. Weil das Konzert in einem geschlossenem Raum stattfinde, unterliege die Veranstaltung nicht dem Versammlungsrecht. Die Polizei stelle sich auf Gegendemonstrationen ein.

Auch türkische Oppositionspartei CHP kritisiert Deutschland

Das Auftrittsverbot der türkischen Minister in Deutschland ist auch bei der größten türkischen Oppositionspartei CHP auf Kritik gestoßen. „Das ist ganz und gar nicht in Ordnung“, sagte CHP-Chef und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA am Freitag in Istanbul. An die Adresse Deutschlands fügte er hinzu: „Einerseits belehrt Ihr die Welt über Demokratie, andererseits wollen zwei Minister einer Partei sprechen, aber aus diesem oder jenem Grund verbietet Ihr diese Rede. Das finden wir keineswegs richtig.“

Kilicdaroglu ist strikt gegen das Präsidialsystem, für das die Minister in Deutschland werben wollten und über dessen Einführung in der Türkei am 16. April in einem Referendum abgestimmt wird. In Deutschland sind rund 1,4 Millionen Türken stimmberechtigt.

Nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel war parteiübergreifend scharfe Kritik an Ankara laut geworden, bis hin zu Forderungen nach einem Einreiseverbot für Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung.

Ministerpräsident Kretschmann: Bundesregierung muss aktiv werden

Im Streit um die Wahlkampfauftritte wünscht sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein Eingreifen der Bundesregierung. „Ich denke, dass die Bundesregierung aktiv werden muss und mit den entsprechenden Stellen in der Türkei darüber reden muss“, sagte er am Donnerstagabend im SWR. Im ZDF äußerte er zudem Kritik an Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland. Auf die Idee müsse man erst einmal kommen, als Minister eines Landes, in dem die Pressefreiheit eingeschränkt werde und willkürliche Inhaftierungen stattfänden, Wahlkampf in Deutschland für eine umstrittene Verfassungsänderung zu machen.

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte im ZDF: "Ich finde, innertürkische Probleme müssen in der Türkei bleiben und dürfen nicht dauerhaft auf deutschen Boden ausgetragen werden." Es gehe nicht, "dass die Türkei zum einen in Deutschland Wirtschaftshilfe jetzt aktuell beantragt, nach wie vor in die Europäische Union will, aber all die Regeln, die für uns verbindlich sind, nicht einhält."





Türkische Gemeinde warnt vor Zunahme der Spannungen

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, warnte vor einer weiteren Zunahme der Spannungen zwischen Berlin und Ankara. Die türkische Regierung nutze das Auftrittsverbot gegen Justizminister Bekir Bozdag in Gaggenau natürlich aus, um "ihren Stimmenanteil in Deutschland zu erhöhen, indem sie Deutschland als neues und altes Feindbild zeigt", sagte Sofuoglu dem Sender RBB am Freitag.

Er habe aber Verständnis für die Absage, betonte Sofuoglu zugleich. Er verstehe die vom Bürgermeister der baden-württembergischen vorgebrachten Sicherheitsbedenken. Er hätte sich jedoch gewünscht, dass mit dem Veranstalter eventuell noch einmal alternative Möglichkeiten ausgelotet worden wären - etwa eine Veranstaltung in kleinerem Rahmen.

Dagegen kritisierte der Vizepräsident der Türkischen Gemeinde, Atila Karabörklü, die Absage als "nicht richtig". Auch wenn die türkische Regierung eine "Repressionspolitik" betreibe, müssten die demokratischen Spielregeln in Deutschland weiter gelten, sagte er am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick etwa auf die Meinungsfreiheit. Das eigene demokratische "Niveau" sollte nicht abgesenkt werden.

Karabörklü bekräftigte zugleich erneut, dass die Türkische Gemeinde in Deutschland das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan geplante Referendum über die umstrittene Verfassungsänderung strikt ablehnt. Es schaffe die "demokatische Grundlagen" in der Türkei ab, sagte er. (dpa, AFP, Reuters)