Seit der Einführung von Einreisesperren für abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten im August 2015 haben die Behörden 15.600 Aufenthalts- und Wiedereinreiseverbote verhängt. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage hervor, berichtet die „Passauer Neue Presse“ (Mittwoch). In 14.250 Fällen seien Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten betroffen. 623 Personen wurde demnach wegen mehrfach abgelehnter Asylanträge die Wiedereinreise verboten, 733 Personen wegen erheblicher, schuldhafter Überschreitung der Frist zur freiwilligen Ausreise.

Die meisten Aufenthalts- und Einreiseverbote hat laut dem Zeitungsbericht Nordrhein-Westfalen ausgesprochen (4.500), gefolgt von Niedersachsen (3.000) und Bayern (1.500). Die Bestimmungen waren auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise verschärft worden. Seitdem kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten und Menschen, deren Asylfolgeanträge abgelehnt wurden, mit Einreise- und Aufenthaltsverboten belegen.

Teil der Regelung ist, dass die Wiedereinreiseverbote für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten in der Regel auf ein bis drei Jahre befristet werden müssen. Dass dies in 9.000 von 15.000 Fällen nicht geschehen sei, kritisiert der migrationspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, in der „Passauer Neue Presse“. Es handele sich um einen „Rechtsbruch“, der mehr sei als „bloße Schlamperei“ und im Rechtsstaat „auch nicht durch die hohen Asylantragszahlen gerechtfertigt werden“ könne.