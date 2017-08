Bei einer Explosion im Zentrum von Kiew sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Die Explosion am 26. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine sei durch ein "unbekanntes Objekt" ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt hielt sich am Donnerstag auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis auf. (AFP)