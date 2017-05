US-Donald Trump hat den Kampf gegen den Terrorismus zu einer „Schlacht zwischen Gut und Böse“ erklärt. Es handele sich nicht um eine Schlacht zwischen Religionen oder Zivilisationen, sondern um eine Schlacht zwischen „barbarischen Kriminellen“ und „anständigen Menschen“, sagte Trump am Sonntag in seiner lang erwarteten Rede beim US-islamischen Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riad.

Er rief die Teilnehmer auf, ernsthaft gegen die „Krise des islamistischen Extremismus“ vorzugehen. Die Staaten im Nahen Osten könnten nicht auf die USA warten, „um den Feind zu zerschlagen“.

Gleichzeitig erklärte er, mit den islamischen Staaten eine Allianz schmieden zu wollen, um den Extremismus auszumerzen. „Wir sind nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen“, sagte Trump. „Wir sind nicht hier, um den Menschen zu erzählen, wie sie zu leben, was sie zu tun, wer sie zu sein oder wie sie ihren Glauben auszuüben haben.“

Vielmehr böten die USA ihre Partnerschaft an, sagte Trump weiter. Das Übel des Terrorismus könne nur gemeinsam überwunden werden. Die arabischen Staaten müssten sicherstellen, „dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden“, sagte der US-Präsident. Er fordert: „Vertreibt sie!“

Beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien beginnt nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump ein neues Kapitel in den Beziehungen mit der islamischen Welt. Er bringe eine Botschaft von „Freundschaft, Hoffnung und Liebe“, sagte Trump in seiner lang erwarteten Rede vor mehr als 50 Vertretern islamischer Staaten.



Übel gemeinsam überwinden

"Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen", heißt es in Auszügen einer Rede beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien, die das Weiße Haus nach Angaben von mitreisenden Journalisten am Sonntag vorab verbreitete.

Laut dem Manuskript bietet Trump den islamischen Staaten eine Partnerschaft an, fordert aber zugleich von ihnen mehr Engagement. Die Staaten des Nahen Ostens könnten nicht auf die USA warten, "um den Feind zu zerschlagen". Das Übel könne nur überwunden werden, wenn die "Kräfte des Guten vereinigt und stark sind - und wenn jeder in diesem Raum seinen fairen Teil dazu beiträgt und seinen Teil der Last trägt", heißt es in den Wortlautauszügen weiter.

Waffengeschäfte ein Gesprächsthema

Zu Beginn seines zweiten Tags in Saudi-Arabien traf Trump zunächst Staatsführer der arabischen Welt. Mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, wollte er über ein Waffengeschäft sprechen.

„Eine der Sachen, über die wir diskutieren werden, ist der Kauf von jeder Menge schöner militärischer Ausrüstung, weil das niemand macht wie die Vereinigten Staaten“, sagte Trump zu Beginn des Gesprächs nach Angaben von mitreisenden Journalisten. Für die USA bedeute das „Jobs“, für die Region „großartige Sicherheit“.

Die USA und Saudi-Arabien hatten bereits am Samstag am ersten Tag von Trumps Besuch in Riad ein Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen.

Am Sonntagmorgen traf Trump zunächst den König des Golfstaats Bahrain, Hamad bin Isa al-Chalifa. Trump sagte dem Monarchen nach Angaben von mitreisenden Journalisten, es sei eine „große Ehre“, ihn zu treffen. Es habe in der Vergangenheit einige kleine Belastungen bei den bilateralen Beziehungen gegeben, diese gehörten unter der neuen Administration der Vergangenheit an.

Später kommt Trump mit dem ägyptischen Präsident Abdel Fattah al-Sis zusammen. Anschließend wird er an einem Treffen des Golfkooperationsrates und einem US-islamischen Gipfel mit Dutzenden Staatschefs teilnehmen, auf dem Trump auch eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Islam halten wird. (dpa)