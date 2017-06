US-Präsident Donald Trump will den Anwalt und früheren Mitarbeiter des Justizministeriums, Christopher Wray, zum neuen FBI-Chef ernennen. Das kündigte Trump am Mittwoch per Twitter an.

Wray habe ein "tadelloses Ansehen", schrieb Trump.

Der US-Präsident hatte den vorherigen FBI-Chef James Comey im Zusammenhang mit der Affäre um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams gefeuert. (mit AFP)