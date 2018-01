Mit der Vergabe der umstrittenen "Fake News Awards" hat US-Präsident Donald Trump seine Kampagne gegen vermeintliche Falschberichterstattung über seine Präsidentschaft fortgesetzt. Mehrere US-Medien, darunter der TV-Sender CNN und die Zeitungen "New York Times" und "Washington Post", wurden am Mittwoch mit dem Negativpreis bedacht. Trump veröffentlichte bei Twitter einen Link zur Liste der "Gewinner".

Auf Platz eins landete der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, der in seiner Kolumne für die "New York Times" nach Trumps Wahlsieg den wirtschaftlichen Niedergang der USA hervorgesagt habe. Krugman hatte davor gewarnt, dass Trumps mangelnde politische Erfahrung und seine Unberechenbarkeit die kriselnde Weltwirtschaft weiter schwächen könnte.

Trump knöpfte sich auch den ABC-Reporter Brian Ross vor, der im Dezember eine Falschmeldung zur Russland-Affäre verbreitet hatte. Auch die US-Nachrichtenmagazine "Time" und "Newsweek" stehen auf Trumps Negativliste. Der TV-Sender CNN, ein Lieblingsfeind Trumps, wird gleich vier Mal genannt. Nach welchen Kriterien die Liste festgelegt ist, wurde nicht gesagt.

Ständiger Kampf gegen die Presse

Trump hat sich in seinem ersten Amtsjahr immer wieder vehement darüber beschwert, dass die sogenannten Mainstream-Medien falsch und unehrlich über ihn berichten. Er hat einzelne Medienhäuser und Journalisten auch wiederholt direkt kritisiert, was große Sorgen um die Pressefreiheit ausgelöst hat. Trump sieht sich selbst dem Vorwurf ausgesetzt, regelmäßig Falschbehauptungen zu verbreiten.

Der Begriff "Fake News" stand zunächst für absichtlich gefälschte Informationen. Trump machte ihn sich zu eigen, um kritische und ihm nicht genehme Berichterstattung zu markieren. Kritiker sagen, dass dem Präsidenten die grundsätzliche Unterminierung medialer Glaubwürdigkeit längst gelungen ist. Sie verweisen auf gravierende Folgeschäden für Demokratie und Gesellschaft.

Beim ersten Versuch, die Liste der Preisträger zu veröffentlichen, scheiterte Trump. Der Link, den er seiner Twitterbotschaft hinzufügte, funktionierte nicht.

Wer nachsehen wollte, welches Medium aus Sicht des Präsidenten besonders unkorrekt berichtet habe, landete im digitalen Nichts. Die Seite sei nicht erreichbar, hieß es, man solle es bitte später probieren.

In einem zweiten Tweet fügte Trump hinzu: "Trotz einer teilweise sehr korrupten und unredlichen Berichterstattung gibt es viele Reporter, die ich respektiere. Und es gibt viele GUTE NACHRICHTEN für das amerikanische Volk, auf die man stolz sein kann!"

Reihenweise machten sich US-Journalisten in Reaktionen über die "Awards" lustig und erklärten, sie seien die eigentlichen Sieger. Late-Night-Talker Stephen Colbert hatte schon vor der Vergabe gesagt, es könne ja wohl keine größere Ehre geben, als von Trump dergestalt ausgezeichnet zu werden

Trump hatte schon als Kandidat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Medien, das setzte er als Präsident in einmaliger Weise fort. Einerseits wird Trump als aufmerksamkeits- und geltungssüchtig beschrieben, er braucht vor allem das Fernsehen dringend als Spiegel und Inspiration und nutzt oft lediglich den Sender „Fox News“ als Quelle. Obwohl er viele US-Medien beschimpft, gibt er ihnen andererseits oft spontane und ausführliche Interviews.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte in der Nacht, Bedrohungen von Journalisten und der Pressefreiheit gäben keinerlei Anlass zum Spaßen. Das CPJ erklärte auf Twitter in Anlehnung an Formulierungen etwa bei Filmauszeichnungen und auch mit Trump'schen Großbuchstaben: „In der Kategorie Gesamtleistung im Untergraben der globalen Pressefreiheit ist der GEWINNER der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump.“

Kritik an Trumps Medienschelte kam auch aus den eigenen Reihen. Der republikanische Senator Jeff Flake warf Trump vor, mit täglichen Attacken gegen Journalisten die Pressefreiheit zu untergraben. Wenn der Präsident in Bezug auf bestimmte Medien von "Feinden des Volkes" spreche, mache er sich die Sprache des sowjetischen Diktators Josef Stalin zu eigen. Wenn ein führender Politiker alle unliebsamen Berichte "reflexartig als 'Fake News' bezeichnet", sage dies mehr über den Politiker als über die Presse aus, sagte der Trump-Kritiker Flake.

Der Senator John McCain, der ebenfalls zu den parteiinternen Widersachern des Präsidenten zählt, verurteilte Trumps Angriffe auf die Medien ebenfalls. In einem Gastbeitrag für die "Washington Post" rief er Trump auf, seine Attacken gegen die Presse einzustellen. Von Staatschefs in anderen Ländern werde diese Haltung als Rechtfertigung genutzt, um Journalisten zum Schweigen zu bringen.

2017 sei weltweit ein äußerst gefährliches Jahre für Journalisten gewesen, sagte McCain. 262 Medienschaffende seien festgenommen worden, 21 von ihnen wegen des Vorwurfs der Verbreitung von "Fake News". (AFP, dpa)