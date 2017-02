„Alternative Fakten“, mit denen sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Wirklichkeit zurechtbiegt, sind eine Spezialität der Trump-Beraterin Kellyanne Conway. Deshalb war es kein Zufall, dass Conway als inoffizielle Regierungssprecherin die Aufgabe hatte, Trumps Niederlage im Einreisestreit umzudeuten. Im Sender Fox News spielte Conway die Gerichtsentscheidung von San Francisco, mit der Trumps Einreisestopp für Muslime auf Eis gelegt wurde, als unwichtige Zwischenstation herunter. Wenn es um die Substanz der Sache gehe, sagte sie voraus, werde Trump gewinnen.

Einstimmig hatten die drei Berufungsrichter in San Francisco am Donnerstag verfügt, dass Trumps Einreiseverbot für Menschen aus Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien bis auf Weiteres außer Kraft bleibt. Die Anweisung des Präsidenten, die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen von 110 000 auf 50 000 Menschen im Jahr zu senken, bleibt bestehen. Dasselbe gilt für die Order an das Außen- und das Heimatschutzministerium, Asylanträge von Nicht-Muslimen bevorzugt zu behandeln.

Conway hat zwar recht, wenn sie darauf hinweist, dass es bei dem Richterspruch nicht um die Verfassungsmäßigkeit von Trumps Dekret ging – diese Frage dürfte erst vor dem Verfassungsgericht geklärt werden. Doch bedeutet das Urteil von San Francisco, dass die neue Regierung nach drei Wochen im Amt bei einem ihrer wichtigsten Projekte gescheitert ist. Und nicht nur das: Die Richter wiesen das Kernargument der Regierung zurück, wonach sich die Justiz nicht in die Entscheidung des Präsidenten einzumischen habe. Vor Gericht hatten die Regierungsanwälte nicht einmal versucht, inhaltlich zu argumentieren – deshalb hieß es in dem Urteil, Trumps Mannschaft habe keinen Beweis dafür beigebracht, dass Menschen aus den sieben betroffenen Ländern eine Terrorgefahr für die USA darstellten.

Eine Eilentscheidung des Verfassungsgerichts könnte kommende Woche fallen

Gegner Trumps feierten das Ergebnis als Sieg gegen einen Präsidenten, der in den ersten Wochen seit seiner Vereidigung versucht hat, die Politik der USA im Bulldozer-Stil umzukrempeln. „3-0“, tweetete Trumps geschlagene Gegenkandidatin aus dem Präsidentschaftswahlkampf, Hillary Clinton. Abed Ayoub vom muslimischen Bürgerrechtsverband ADC betonte, dank der Richter in San Francisco bleibe der Bann vorerst wirkungslos.

Am Freitag blieb zunächst unklar, wie Trump reagieren will. „Wir sehen uns im Gericht“, hatte er nach dem Urteil per Twitter angekündigt. Eine Eilentscheidung des Verfassungsgerichts könnte kommende Woche fallen. Allerdings herrscht am Obersten Gericht unter den derzeit acht Richtern eine Patt-Situation. Dies birgt für Trump das Risiko, dass bei einer Vier-zu-vier-Entscheidung das Urteil aus San Francisco zementiert werden könnte.

Mit etwas mehr Umsicht hätte Trump möglicherweise die Niederlage vermeiden können. Das Einreisestopp-Dekret war von seinen Beratern Stephen Bannon und Stephen Miller ausgearbeitet worden, die viel anti-muslimisches Engagement, aber wenig Verständnis für komplizierte Sachthemen mit ins Weiße Haus gebracht haben. Die Fachministerien wurden bei dem Dekret nicht groß gefragt, während Trump die an den Entscheidungen gegen den Muslim-Bann beteiligten Richter persönlich attackierte. Selbst Trumps Kandidat für einen vakanten Richtersitz am Verfassungsgericht, Neil Gorsuch, soll das Verhalten des Präsidenten als „demoralisierend“ bezeichnet haben.

Diplomaten in Washington rechnen nach dem chaotischen Auftakt der Administration für die kommenden Monate mit einem Machtkampf innerhalb der Regierung, bei dem sich Hardliner wie Bannon und moderatere Politiker in den Ministerien gegenüberstehen werden. „Eine lange Periode der Ungewissheit“ sei deshalb zu erwarten, sagt ein Beobachter. Die ungewöhnlich vielen inoffiziellen Informationen, die aus dem Weißen Haus an die Medien durchsickern, sind ebenfalls ein Zeichen für Spannungen innerhalb der Führungsmannschaft.

Die Rückschläge bedeuten jedoch nicht, dass sich Trump nun ändern wird. Wie vom Präsidenten angekündigt, wird die Regierung weiter für den Einreisestopp streiten. Muslim-Aktivist Ayoub warnte vor Euphorie: „Dies ist ein langer Kampf, und er hat gerade erst begonnen.“