US-Außenminister Rex Tillerson soll einem Medienbericht zufolge abgelöst werden. An seine Stelle solle in den kommenden Wochen CIA-Direktor Mike Pompeo rücken, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter. Neuer Chef des Geheimdienstes solle gemäß dem Regierungsplan der republikanische Senator Tom Cotton werden. Es sei noch nicht klar, ob Präsident Donald Trump dem Vorhaben endgültig zugestimmt habe. (rtr)

Lesen Sie dazu mehr in Kürze auf Tagesspiegel.de