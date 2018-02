In den USA tritt um Mitternacht erneut eine Haushaltssperre in Kraft - möglicherweise jedoch nur kurzzeitig: Der US-Senat vertagte sich am späten Donnerstagabend, ohne über den Kompromiss über ein zweijähriges Haushaltsgesetz abgestimmt zu haben. Hintergrund war der hartnäckige Widerstand des Senators Rand Paul, der sich gegen das Haushaltsgesetz aussprach, das die Deckelung der Staatsschulden für zwei Jahre außer Kraft setzen soll.

Der Shutdown könnte jedoch von kurzer Dauer sein, da der Senat kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 06.01 Uhr MEZ) erneut zusammentreten wollte und für 01.00 Uhr Ortszeit eine Abstimmung über den Haushalt ansetzte. Sollte der Senat dem Kompromiss zustimmen, muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen, bevor US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift darunter setzen kann.

Bundesbehörden stellen sich auf Shutdown ein

Zuvor hatte bereits das Weiße Haus die US-Bundesbehörden angewiesen, sich auf einen Shutdown einzustellen, da der Kongress bei seinen Bemühungen, bis zum Ablauf der Frist um Mitternacht eine Einigung über den Haushalt zu erzielen, nicht vorankam. Die Haushaltsabteilung des Weißen Hauses bereite sich auf eine Unterbrechung der Zahlungen vor, sagte ein Mitarbeiter.

Die Spitzen der Republikaner und Demokraten im Senat hatten den Haushaltskompromiss am Vortag ausgehandelt. Die Zustimmung des Senats galt eigentlich als sicher. Im Repräsentantenhaus galt sie hingegen als höchst ungewiss. Widerstand gab es dort sowohl in den Reihen der Republikaner als auch der oppositionellen Demokraten.

Mehr zum Thema Nancy Pelosi im US-Haushaltsstreit Acht Stunden Widerstand am Stück

Der Kompromiss sieht vor, dass als erster Schritt ein sechswöchiger Übergangshaushalt verabschiedet wird. Dadurch soll die Zeit geschaffen werden, um die zweijährige Haushaltsvereinbarung als Gesetzestext zu formulieren und von beiden Kongresskammern verabschieden zu lassen. (AFP)